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Хто з кременчужан 18 січня залишиться без світла

Сьогодні, 18:31 Переглядів: 354

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У четвер, 18 січня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 16.00

  • с. Соснівка: вул. Іллі Третяка, 4-39; вул. Котляревського, 3, 3А, 6.

З 8.00 до 17.00

  • вул. Сумська, 18-37/27;
  • вул. Академіка Маслова, 19;
  • вул. Івана Мазепи, 8Г, 13;
  • вул. Богдана Хмельницького, 20А;
  • пров. Володимира Сосюри, 7А;
  • вул. Мане-Каца, 11;
  • вул. Небесної Сотні, 55, 60, 64/2;
  • вул. Садова, 4-16;
  • пров. Сумський, 3-12;
  • пров. Щеміловський, 19, 19А;
  • вул. Центральна, 9, 11, 13;
  • вул. Абрикосова, 1-10;
  • вул. Молодіжна, 1-26;
  • вул. Виноградна, 5, 7, 9;
  • вул. Освітня, 22, 24, 26;
  • вул. Верхньо-Дніпровська, 3-33;
  • пров. Верхньо-дніпровський, 7;
  • пров. Винахідників Бикових, 3-18;
  • вул. Олександрійська, 1-3;
  • вул. Івана Приходька, 112-135;
  • пров. Делегатський, 3-20;
  • вул. Козацька, 101/1;
  • вул. Спасопреображенська, 3, 4, 6;
  • вул. Джерельна, 16, 18;
  • пров. Рівненський, 1-44;
  • вул. Вадима Бойка, 22;
  • вул. Квітки Цісик, 17;
  • просп. Свободи, 100, 102, 108, 118;
  • вул. Василя Стефаника, 1/3-53/289;
  • вул. Матвія Дербукова,1-26;
  • вул. Івана Піддубного, 1/3-17;
  • вул. Кубанська, 1-18;
  • туп. Протічний, 5-38/32;
  • вул. Ніни Строкатої, 1-15/7;
  • вул. Цегляна, 1-36;
  • вул. Зарічна, 1/9-78/279;
  • пров. Капітана Мехеди, 1-37/273;
  • вул. Приозерна, 3 ,5, 7;
  • пров. Приозерний, 3/9-36/40;
  • вул. Сержанта Мельничука, 267-291;
  • пров. Архипа Тесленка, 2;
  • пров. Будівельний, 4-7;
  • туп. Сінний, 2-30;
  • квт. 304, 16-18;
  • вул. А. Ковальова, 46-77;
  • вул. Великохнівська, 2/2-57А;
  • вул. В. Холодної, 1-36;
  • вул. Джерельна, 16, 18;
  • вул. Є. Патона, 25;
  • вул. І. Мєчникова, 3-10;
  • вул. Індустріальна, 2-145А;
  • вул. Козацька, 71-134;
  • вул. М. Чурай, 3-52;
  • вул. М. Молочникова, 2, 4, 11;
  • вул. М. Татарулі, 3Б-204;
  • вул. Можайського, 2В;
  • вул. Левка Лук’яненка, 29-43/66;
  • вул. Іллі Ткаченка, 64;
  • вул. Махоркова, 17-62;
  • вул. Сумська, 37/27-61;
  • вул. Левка Лук’яненка, 5, 5А;
  • вул. Софіївська, 68-80/13;
  • вул. Івана Мазепи, 47, 63/12;
  • вул. Троїцька, 9/15;
  • вул. Якова Петруся, 24;
  • прос. Полтавський, 49А, 53/2;
  • пров. Полтавський, 3-20А;
  • пров. Якова Петруся, 4-22;
  • вул. Гоголя, 1, 3;
  • пров. Дмитра Тьомкіна, 2, 4;
  • пр. 1-й Ягідний, 4, 4А;
  • пр. 2-й Ягідний, 2;
  • пров. Марії Заньковецької, 1А;
  • пров. Ягідний, 2-20;
  • вул. Лікаря О. Богаєвського, 56;
  • пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7;
  • туп. 1-й Парковий, 3-8;
  • пр. 2-й Кохнівський, 3-10;
  • туп. 2-й Парковий, 3-8/2;
  • пр. 3-й Кохнівський, 4-18;
  • вул. Вагонна, 10-32;
  • пров. Деповський, 1-23;
  • вул. Житлобудівна, 3/20-25Г;
  • пров. Житлобудівниий, 2/34-16;
  • вул. Академіка Герасимовича, 141-204;
  • вул. Білецьківська, 15-66;
  • вул. Гайдамацька, 147;
  • вул. Івана Чорнобаби, 4-27;
  • пров. Урожайний, 3-20;
  • туп. Урожайний, 1-12;
  • вул. Сержанта Мельничука, 16;
  • вул. Чумацький Шлях, 125-129;
  • вул. Ярослава Мудрого, 1-12;
  • вул. Іллі Мєчнікова, 3-10;
  • вул. Олексія Древаля, 96/2-115.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук відключення електроенергії відключення світла Полтаваобленерго
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