Хто з кременчужан 18 січня залишиться без світла

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У четвер, 18 січня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 16.00 с. Соснівка: вул. Іллі Третяка, 4-39; вул. Котляревського, 3, 3А, 6. З 8.00 до 17.00 вул. Сумська, 18-37/27;

вул. Академіка Маслова, 19;

вул. Івана Мазепи, 8Г, 13;

вул. Богдана Хмельницького, 20А;

пров. Володимира Сосюри, 7А;

вул. Мане-Каца, 11;

вул. Небесної Сотні, 55, 60, 64/2;

вул. Садова, 4-16;

пров. Сумський, 3-12;

пров. Щеміловський, 19, 19А;

вул. Центральна, 9, 11, 13;

вул. Абрикосова, 1-10;

вул. Молодіжна, 1-26;

вул. Виноградна, 5, 7, 9;

вул. Освітня, 22, 24, 26;

вул. Верхньо-Дніпровська, 3-33;

пров. Верхньо-дніпровський, 7;

пров. Винахідників Бикових, 3-18;

вул. Олександрійська, 1-3;

вул. Івана Приходька, 112-135;

пров. Делегатський, 3-20;

вул. Козацька, 101/1;

вул. Спасопреображенська, 3, 4, 6;

вул. Джерельна, 16, 18;

пров. Рівненський, 1-44;

вул. Вадима Бойка, 22;

вул. Квітки Цісик, 17;

просп. Свободи, 100, 102, 108, 118;

вул. Василя Стефаника, 1/3-53/289;

вул. Матвія Дербукова,1-26;

вул. Івана Піддубного, 1/3-17;

вул. Кубанська, 1-18;

туп. Протічний, 5-38/32;

вул. Ніни Строкатої, 1-15/7;

вул. Цегляна, 1-36;

вул. Зарічна, 1/9-78/279;

пров. Капітана Мехеди, 1-37/273;

вул. Приозерна, 3 ,5, 7;

пров. Приозерний, 3/9-36/40;

вул. Сержанта Мельничука, 267-291;

пров. Архипа Тесленка, 2;

пров. Будівельний, 4-7;

туп. Сінний, 2-30;

квт. 304, 16-18;

вул. А. Ковальова, 46-77;

вул. Великохнівська, 2/2-57А;

вул. В. Холодної, 1-36;

вул. Джерельна, 16, 18;

вул. Є. Патона, 25;

вул. І. Мєчникова, 3-10;

вул. Індустріальна, 2-145А;

вул. Козацька, 71-134;

вул. М. Чурай, 3-52;

вул. М. Молочникова, 2, 4, 11;

вул. М. Татарулі, 3Б-204;

вул. Можайського, 2В;

вул. Левка Лук’яненка, 29-43/66;

вул. Іллі Ткаченка, 64;

вул. Махоркова, 17-62;

вул. Сумська, 37/27-61;

вул. Левка Лук’яненка, 5, 5А;

вул. Софіївська, 68-80/13;

вул. Івана Мазепи, 47, 63/12;

вул. Троїцька, 9/15;

вул. Якова Петруся, 24;

прос. Полтавський, 49А, 53/2;

пров. Полтавський, 3-20А;

пров. Якова Петруся, 4-22;

вул. Гоголя, 1, 3;

пров. Дмитра Тьомкіна, 2, 4;

пр. 1-й Ягідний, 4, 4А;

пр. 2-й Ягідний, 2;

пров. Марії Заньковецької, 1А;

пров. Ягідний, 2-20;

вул. Лікаря О. Богаєвського, 56;

пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7;

туп. 1-й Парковий, 3-8;

пр. 2-й Кохнівський, 3-10;

туп. 2-й Парковий, 3-8/2;

пр. 3-й Кохнівський, 4-18;

вул. Вагонна, 10-32;

пров. Деповський, 1-23;

вул. Житлобудівна, 3/20-25Г;

пров. Житлобудівниий, 2/34-16;

вул. Академіка Герасимовича, 141-204;

вул. Білецьківська, 15-66;

вул. Гайдамацька, 147;

вул. Івана Чорнобаби, 4-27;

пров. Урожайний, 3-20;

туп. Урожайний, 1-12;

вул. Сержанта Мельничука, 16;

вул. Чумацький Шлях, 125-129;

вул. Ярослава Мудрого, 1-12;

вул. Іллі Мєчнікова, 3-10;

вул. Олексія Древаля, 96/2-115.

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