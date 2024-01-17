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Кременчук, Спорт

У Кременчуці організували турнір з блискавичних шахів: хто переміг

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 149

  

Наймолодшому учаснику було 11 років

13 січня у Кременчуці відбувся перший цьогорічний турнір з блискавичних шахів. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповів директор шахово-шашкового клубу «Каїсса» Володимир Груздєв 17 січня.

За його словами, у змаганнях брали участь як і дорослі, так і діти — «зараз рівень дітей піднявся настільки, що можуть змагатись на рівні дорослих». Загалом участь взяли 13 спортсменів, більшість з них — діти.

Перше місце посів Михайло Швачич, срібну медаль забрав Володимир Кибкало, а бронзовим призером став Артем Титянюк. Як зазначив Володимир Груздєв, переможець не програв у жодній з партій в турнірі та набрав 10 очок. Володимиру Кибкало не вистачило пів бала до «золота» через технічні проблеми з годинником, розповів директор клубу.

— Трохи йому не пощастило, не вистачило часу йому, — сказав Груздєв.

Наймолодшому учаснику було 11 років — Денис Петрик займається у клубі 1 рік, але «вже досяг впевнених перемог і цього разу зміг звести партію в нічию з нашим «ветераном» Олександром Петровим-Хоменко», розповів Володимир Груздєв.

Переможець Михайло Швачич отримав перехідний кубок.

ПО ТЕМІ:

Шахово-шашковій «Каїссі» — чверть століття: історія клубу

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Автор: Вероніка Білодід Фото: Володимир Груздєв
Теги: Каїсса шахи
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