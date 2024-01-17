Завтра, 18 січня, о 14.00, у Кременчуцькому перинатальному центрі в рамках «Вагітної школи» відбудеться заняття-тренінг на тему «Дихання та релаксація під час пологів». Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Заняття відбуватиметься в кабінеті «Школи відповідального батьківства» на 3 поверсі гінекологічного корпусу, у відділенні патології вагітних за адресою: вулиця Майора Борищака 20/3.
Для запису телефонуйте за номером: 097-308-85-11.
Нагадаємо, що нещодавно «Кременчуцький ТелеграфЪ» писав про досвід кременчужанки, яка народжувала природнім шляхом та через кесарів розтин.
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