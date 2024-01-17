У Кременчуцькому перинатальному центрі відбудеться заняття з підготовки вагітних до пологів (афіша)

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Завтра, 18 січня, о 14.00, у Кременчуцькому перинатальному центрі в рамках «Вагітної школи» відбудеться заняття-тренінг на тему «Дихання та релаксація під час пологів». Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

— Ця тема буде цікава вагітним жінкам, щоб бути готовими до пологів. На зустрічі вагітні дізнаються, що відбувається з їхнім організмом під час пологів та як полегшити цей процес. Також лікар дасть відповіді на всі питання, — йдеться у повідомленні.

Заняття відбуватиметься в кабінеті «Школи відповідального батьківства» на 3 поверсі гінекологічного корпусу, у відділенні патології вагітних за адресою: вулиця Майора Борищака 20/3.

Для запису телефонуйте за номером: 097-308-85-11.

Нагадаємо, що нещодавно «Кременчуцький ТелеграфЪ» писав про досвід кременчужанки, яка народжувала природнім шляхом та через кесарів розтин.