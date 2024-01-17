Кременчужанин поскаржився, що платіж за гарячу воду від «Теплоенерго» зріс у 17 разів: яка причина

Сьогодні, 17:03 Переглядів: 2 294 Коментарів: 1

Абонплату за гаряче водопостачання збільшили з 15 грн у жовтні до 263 грн у грудні, змінивши назву цієї послуги

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернувся мешканець Кременчука Олександр Л. зі скаргою на різке збільшення одного з платежів за гаряче водопостачання.

— У жовтні «абонентська плата» за гаряче водопостачання була 15 грн, а за грудень мені виставили 263 грн, змінивши її назву на «функціонування гарячого водопостачання». Може з’явився загальнобудинковий лічильник гарячої води? Телефонував до абонентського відділу «Теплоенерго» — вони «нормально» нічого пояснити не можуть, — поскаржився Олександр.

Ситуація зі збільшенням одного з видів комунальних послуг у понад 17 разів виглядається дійсно дивною й тому ми спробували розібратися, що стало причиною такого різкого подорожчання. Зокрема, отримали роз’яснення з цього приводу від заступника директора КП «Теплоенерго» по роботі зі споживачами Володимира Кійла.

Роз’яснення на сайті

На сайті КП «Теплоенерго» ще 13 грудня з’явилося роз’яснення для мешканців будинків, обладнаних індивідуальними водопідігрівачами, щодо появи нових видів платежів у квитанціях на оплату житлово-комунальних послуг.

У ньому зазначається, що це обумовлено нормами постанови Кабміну від 21.08.2019 № 830 зі змінами, внесеними у 2021 році. І стосуються вони лише будинків, обладнаних індивідуальними водопідігрівачами.

— Від початку опалювального періоду 2023-2024 року КП «Теплоенерго» позбувається функцій виконавця послуг з постачання гарячої води, — зазначається у роз’ясненні.

А далі йдеться, що постанова Кабміну вимагає від КП «Теплоенерго» у будинках, обладнаних індивідуальними водопідігрівачами (загальнобудинковими бойлерами — ред.), надавати послуги тільки з постачання теплової енергії на підігрів води та функціонування внутрішньо будинкової системи гарячого водопостачання (ГВП).

Оплата вартості цієї теплової енергії має розподілятися за показниками приладів обліку, встановлених на бойлерах. Загальний обсяг теплової енергії, витраченої на приготування гарячої води, складається:

з теплової енергії на підігрів води (80% від загального обсягу) — розподіляється пропорційно обсягам спожитої гарячої води;

теплової енергії на функціонування системи ГВП (20% від загального обсягу) — розподіляється пропорційно опалювальним площам у будинку.

— Таким чином, у платіжних квитанціях відбулися наступні зміни: зникли рядки «ГАРЯЧ.ВОДА» та «АБОН/ПЛ.ГВ» і з’явилися два нових — «Т/Е НА ГВП» та «ФУНКЦ-Я ГВП», — зазначено на сайті.

Було:

Стало:

Пояснення заступника директора

Таке різке подорожчання однієї з послуг у грудні обумовлене декількома причинами. Це редакції «Кременчуцького Телеграфа» пояснив заступник директора КП «Теплоенерго» по роботі зі споживачами Володимир Кійло.

За його словами, будинки, обладнані індивідуальними водопідігрівачами (бойлерами у підвалах — ред.), не є об’єктами централізованого гарячого водопостачання, адже вода підігрівається безпосередньо у будинку (бойлером). А тому на цю категорію споживачів не розповсюджуються правила надання послуг централізованого гарячого водопостачання.

«Теплоенерго» постачає цим будинкам тільки теплову енергію, яка витрачається на приготування у бойлерах гарячої води та функціонування системи гарячого водопостачання. У співвідношенні 80 на 20.

Об’єм теплової енергії, витраченої на підігрів води, обраховується для споживачів пропорційно на підставі показників квартирних лічильників гарячого водопостачання. У кого їх немає, то за встановленими нормами — 3,15 куб. м на людину.

А об’єм теплової енергії, витраченої на функціонування системи гарячого водопостачання, розподіляється між всіма власниками приміщень у будинку, пропорційно загальної площі цих приміщень.

Володимир Кійло уточнив, що за такою системою вартість теплової енергії, витраченої на підігрів води (80% від всією теплової енергії, що використовується на ГВП) розподіляється лише між тими споживачами, хто користується цією послугою. Тобто ті, хто встановив у квартирах індивідуальні електробойлери та не користується гарячою водою від «Теплоенерго», за цю послугу не платять.

За його словами, таким порядком підприємство розподіляло вартість теплової енергії, витраченої на ГВП, у жовтні-листопаді минулого року, коли ще не було приладів обліку ГВП на будинкових бойлерах.

— Ми обраховували платежі по тих показниках, які передавали споживачі на систему ВАС. Їх це влаштовувало, бо плата була нижчою, ніж у 2022 році. До того, фактично не бралася плата за функціонування системи гарячого водопостачання. Коли встановили лічильники на бойлери та перейшли на розрахунок згідно з їх показниками, платежі збільшилися, — пояснив Володимир Кійло.

За спожиту послугу треба платити

Він зауважив, що таке різке збільшення платежів за ГВП пояснюється ще й тим, що велика кількість жителів будинку не передавали, або не своєчасно передавали показники квартирних лічильників, через що об’єм витраченої теплової енергії на приготування гарячої води був розподілений лише на тих жителів, які виявилися сумліннішими.

— Створилася велика різниця між показниками споживання теплової енергії загальнобудинковим лічильником на бойлерній та показниками лічильників спожитої гарячої води у квартирах. Саме вона відобразилася у платіжках, — зазначив Володимир Кійло.

Він навів приклад одного з 28 багатоквартирних будинків, які обладнані індивідуальними водопідігрівачами та обслуговуються «Теплоенерго».

— У будинку 90 квартир. Показники квартирних лічильників передали тільки 50. І така ситуація зі сплатою масова, — сказав Володимир Кійло.

Заступник директора зазначив, що через це у грудні виник дисбаланс, який і привів до різкого збільшення плати за одну з послуг.

— Ми проводимо інформаційну роботу — намагаємося переконати мешканців своєчасно передавати показники лічильників та оплачувати послуги. Водночас уточнюємо дані щодо зареєстрованих мешканців та тих, хто фактично проживає. Ми зробимо все, щоб знизити вартість цієї послуги та зняти соціальну напругу, — заявив Володимир Кійло.

До речі, на сайті КП «Теплоенерго» зазначено, що станом на 11 січня 2024 року заборгованість споживачів перед комунальним підприємством складає 100 млн 478 тис. грн!

Шляхи розв’язання проблеми

Суми у платіжках можуть суттєво зменшитися, особливо для тих хто, не має лічильників на гаряче водопостачання, після встановлення квартирних приладів обліку гарячої води усіма жителями будинку.

Проте, у цих 28 будинках є ще одна причина, яка суттєво впливає на вартість гарячого водопостачання.

— Власники понад половини квартир у цих будинках встановили електричні бойлери й не користуються гарячим водопостачанням від загальнобудинкового бойлера. Відповідно, це негативно позначається у платіжках тих, хто користується, — зауважив Володимир Кійло.

На його думку, мешканцям будинків, обладнаних індивідуальними водопідігрівачами (бойлерами), варто подумати над тим, щоб взагалі відмовитися від послуги гарячого водопостачання від загальнобудинкового бойлера. Таким чином, сумлінні споживачі не будуть страждати від тих, хто не сплачує за послуги гарячого водопостачання.

— Я розумію кременчужан, які проживають у цих будинках, і отримали збільшені платіжки. Зі свого боку запевняю, що ми докладемо всіх зусиль, щоб удосконалити механізм розподілу платежів між мешканцями приміщень за теплову енергію, використану на приготування гарячої води, — заявив Володимир Кійло.

Нагадаємо, минулого тижня кременчужани отримали платіжки від надавачів комунальних послуг за грудень 2023 року, і у соцмережах з’явилися пости обурених містян, які скаржаться на те, що значно подорожчало опалення.