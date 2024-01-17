Кременчужанин поскаржився, що платіж за гарячу воду від «Теплоенерго» зріс у 17 разів: яка причина

Абонплату за гаряче водопостачання збільшили з 15 грн у жовтні до 263 грн у грудні, змінивши назву цієї послуги
До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернувся мешканець Кременчука Олександр Л. зі скаргою на різке збільшення одного з платежів за гаряче водопостачання.
Ситуація зі збільшенням одного з видів комунальних послуг у понад 17 разів виглядається дійсно дивною й тому ми спробували розібратися, що стало причиною такого різкого подорожчання. Зокрема, отримали роз’яснення з цього приводу від заступника директора КП «Теплоенерго» по роботі зі споживачами Володимира Кійла.
На сайті КП «Теплоенерго» ще 13 грудня з’явилося роз’яснення для мешканців будинків, обладнаних індивідуальними водопідігрівачами, щодо появи нових видів платежів у квитанціях на оплату житлово-комунальних послуг.
У ньому зазначається, що це обумовлено нормами постанови Кабміну від 21.08.2019 № 830 зі змінами, внесеними у 2021 році. І стосуються вони лише будинків, обладнаних індивідуальними водопідігрівачами.
А далі йдеться, що постанова Кабміну вимагає від КП «Теплоенерго» у будинках, обладнаних індивідуальними водопідігрівачами (загальнобудинковими бойлерами — ред.), надавати послуги тільки з постачання теплової енергії на підігрів води та функціонування внутрішньо будинкової системи гарячого водопостачання (ГВП).
Оплата вартості цієї теплової енергії має розподілятися за показниками приладів обліку, встановлених на бойлерах. Загальний обсяг теплової енергії, витраченої на приготування гарячої води, складається:
Було:
Стало:
Таке різке подорожчання однієї з послуг у грудні обумовлене декількома причинами. Це редакції «Кременчуцького Телеграфа» пояснив заступник директора КП «Теплоенерго» по роботі зі споживачами Володимир Кійло.
За його словами, будинки, обладнані індивідуальними водопідігрівачами (бойлерами у підвалах — ред.), не є об’єктами централізованого гарячого водопостачання, адже вода підігрівається безпосередньо у будинку (бойлером). А тому на цю категорію споживачів не розповсюджуються правила надання послуг централізованого гарячого водопостачання.
«Теплоенерго» постачає цим будинкам тільки теплову енергію, яка витрачається на приготування у бойлерах гарячої води та функціонування системи гарячого водопостачання. У співвідношенні 80 на 20.
Об’єм теплової енергії, витраченої на підігрів води, обраховується для споживачів пропорційно на підставі показників квартирних лічильників гарячого водопостачання. У кого їх немає, то за встановленими нормами — 3,15 куб. м на людину.
А об’єм теплової енергії, витраченої на функціонування системи гарячого водопостачання, розподіляється між всіма власниками приміщень у будинку, пропорційно загальної площі цих приміщень.
Володимир Кійло уточнив, що за такою системою вартість теплової енергії, витраченої на підігрів води (80% від всією теплової енергії, що використовується на ГВП) розподіляється лише між тими споживачами, хто користується цією послугою. Тобто ті, хто встановив у квартирах індивідуальні електробойлери та не користується гарячою водою від «Теплоенерго», за цю послугу не платять.
За його словами, таким порядком підприємство розподіляло вартість теплової енергії, витраченої на ГВП, у жовтні-листопаді минулого року, коли ще не було приладів обліку ГВП на будинкових бойлерах.
Він зауважив, що таке різке збільшення платежів за ГВП пояснюється ще й тим, що велика кількість жителів будинку не передавали, або не своєчасно передавали показники квартирних лічильників, через що об’єм витраченої теплової енергії на приготування гарячої води був розподілений лише на тих жителів, які виявилися сумліннішими.
Він навів приклад одного з 28 багатоквартирних будинків, які обладнані індивідуальними водопідігрівачами та обслуговуються «Теплоенерго».
Заступник директора зазначив, що через це у грудні виник дисбаланс, який і привів до різкого збільшення плати за одну з послуг.
До речі, на сайті КП «Теплоенерго» зазначено, що станом на 11 січня 2024 року заборгованість споживачів перед комунальним підприємством складає 100 млн 478 тис. грн!
Суми у платіжках можуть суттєво зменшитися, особливо для тих хто, не має лічильників на гаряче водопостачання, після встановлення квартирних приладів обліку гарячої води усіма жителями будинку.
Проте, у цих 28 будинках є ще одна причина, яка суттєво впливає на вартість гарячого водопостачання.
На його думку, мешканцям будинків, обладнаних індивідуальними водопідігрівачами (бойлерами), варто подумати над тим, щоб взагалі відмовитися від послуги гарячого водопостачання від загальнобудинкового бойлера. Таким чином, сумлінні споживачі не будуть страждати від тих, хто не сплачує за послуги гарячого водопостачання.
Нагадаємо, минулого тижня кременчужани отримали платіжки від надавачів комунальних послуг за грудень 2023 року, і у соцмережах з’явилися пости обурених містян, які скаржаться на те, що значно подорожчало опалення.
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