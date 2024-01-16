Шок чи «ок»: що змінилося у платіжках за комуналку в Кременчуці у 2023 році

Сьогодні, 08:03 Переглядів: 607

Порівнюємо тарифи на комунальні послуги та суми у платіжках за грудень 2023 та 2022 років

Минулого тижня кременчужани отримали платіжки від надавачів комунальних послуг за грудень 2023 року, і у соцмережах з’явилися пости обурених містян, які скаржаться на те, що значно подорожчало опалення.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» вирішив дослідити це питання та порівняти рівень усіх тарифів на комунальні послуги та суми у платіжках, що надіслані містянам за грудень 2023 року з платіжками за грудень 2022 року.

Для порівняння ми взяли трикімнатну квартиру загальною площею 73 кв. м у панельній дев’ятиповерхівці в нагірній частині Кременчука, де «прописано» 3 мешканці. Будинок обслуговує керуюча компанія «Житлорембудсервіс».

Та двокімнатну квартиру площею 46 кв. м у цегляній триповерхівці у Крюкові, в якій зареєстровано 2 мешканці. Будинок обслуговує керуюча компанія «Будсервіс». Та порівняли плату за опалення у Кременчуці з сусіднім Світловодськом.

Одразу впало в око, що опалення трикімнатної квартири на лівому березі у грудні 2023 року обійшлося трохи дешевше, ніж опалення значно меншої за площею двокімнатної квартири на правому березі — 2258,77 грн та 2351,63 грн відповідно. Чому так?

Нагадаємо, що опалення нагірної частини міста забезпечує «Полтаваобленерго», а Крюкова — КП «Теплоенерго». Різниця між ними у тому, що «Полтаваобленерго» використовує двоставковий тариф, тобто споживачі оплачують умовно-постійну частину тарифу за опалення увесь рік, а споживачі «Теплоенерго» платять за послугу лише під час опалювального періоду. Саме цим пояснюється така «несправедливість».

Усі платежі за комунальні послуги за грудень 2023 року власнику трикімнатної квартири на лівому березі обійшлися у 3436 грн. Рік тому за грудень 2022 року він заплатив 3260 грн, тобто на 176 грн менше. Різниця незначна, але щось таки подорожчало.

Різниця у платіжках власника двокімнатної квартири на правому березі помітніша — 3531,40 та 2950,82 грн відповідно.

Далі розбираємося, які комунальні послуги подорожчали, а що протягом минулого року залишилося без змін.

За що платимо керуючим компаніям

Послуга «управління будинком» залишилася без змін у платіжках обох квартир — 411 грн та 299 грн відповідно.

Ця послуга обраховується шляхом множення площі квартири на встановлений тариф обслуговування 1 кв. м. Він визначений окремо для кожного будинку і може суттєво відрізнятися. У багатоповерхівках, де немає ліфтів, а також для мешканців перших поверхів цей тариф зазвичай нижчий на 1-1,5 грн. Дізнатися плату за управління вашим будинком можна на сайті керуючої компанії «Жилорембудсервіс».

На жаль, на сайті керуючої компанії «Будсервіс» ми такої інформації не знайшли, а оператор компанії на питання редакції, де можна побачити побудинкові тарифи порекомендував звернутися за адресою компанії у Кременчуці: вул. Велика набережна,17.

Третя невелика керуюча компанія у Кременчуці — ТОВ ЖЕП «Перспектива», власного сайту не має, а тому ознайомитися з тарифами на управління будинком можна також лише у приміщенні підприємства за адресою: бульвар Українського Відродження (колишній Пушкіна),7.

Порівнюючи послугу «управління будинком», ми помітили цікавий факт — для трикімнатної квартири у дев’ятиповерхівці обслуговування 1 кв. м жилої площі виявилося дешевшим, ніж для невеликого триповерхового будинку у Крюкові — 5,57 та 6,50 грн відповідно. Хоча, у першому будинку в цей тариф входить обслуговування та електроенергія для ліфта, а у другому ліфта немає і мало б бути навпаки. Причина цього — обслуговування прибудинкової території, освітлення під’їздів та деякі інші складові тарифу, з розрахунку на один квадратний метр, обходиться дешевше у великих багатоповерхівках, ніж у будинках малої поверховості.

Нагадаємо, що тариф «управління будинком» передбачає такі послуги:

прибирання прибудинкової території (включаючи контейнерний майданчик для сміття);

прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі;

енергопостачання та технічне обслуговування ліфтів;

дератизація, дезінсекція;

обслуговування димових і вентиляційних каналів;

технічне обслуговування і поточний ремонт внутрішньобудинкових систем;

поточний ремонт конструктивних елементів та іншого спільного майна багатоквартирного будинку;

освітлення місць загального користування.

обслуговування систем диспетчеризації;

технічне обслуговування та ремонт мереж електропостачання та електрообладнання, систем водопостачання, водовідведення, теплопостачання, зливової каналізації та інших внутрішньобудинкових інженерних систем;

прибирання і вивезення снігу.

Просто про тарифи: роз’яснює управитель

Тарифи, що не змінилися

Варто зазначити, що за минулий рік не змінилися більшість комунальних тарифів.

Послуга «вивіз сміття», яку надає КАТП 1638, не подорожчала. Плата за вивіз твердих побутових відходів залежить від кількості жильців, зареєстрованих у квартирі й становить 35,60 грн на одного мешканця в місяць.

Відповідно, у першій квартирі, де проживає троє осіб, за цю послугу заплатили 106,80 грн, а у другій (двоє мешканців) — 71,20 грн. Рік тому було так само.

До цієї послуги варто додати ще абонентну плату КАТП, яка складає 1,97 грн на місяць і яка теж не змінилася. Вона не залежить від кількості жильців у квартирі.

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Плата за газ обраховується відповідно від кількості кубометрів, які спожито. Газові лічильники зараз встановлені майже у всіх квартирах та будинках. Тарифний план «Фіксований» (7,96 грн за куб. м) за минулий рік не змінився, і не зросте принаймні до 1-го травня 2024 року. Минулого квітня газопостачальна компанія «Нафтогаз України» продовжила дію цього тарифу ще на рік.

У платіжках є ще одна плата, пов’язана з газом — «газорозподіл». Вона відносно невелика для квартир у багатоповерхівках, де споживання газу невелике, та більш помітна для мешканців приватних будинків та квартир з автономним газовим опаленням.

Тариф на послуги розподілу природного газу у розмірі 0,46 грн за 1 куб.м (без урахування ПДВ) для ПАТ «Кременчукгаз» встановлено з 1 січня 2022 року і за минулий рік він не змінювався (постанова НКРЕКП від 22.12.2021 р. № 2755).

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Нагадаємо, що з 1 січня 2024 року українці почнуть отримувати третю платіжку за газ. Таке рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Ця платіжка міститиме вартість послуг з обслуговування внутрішньобудинкових систем (техогляд газопроводів, перевірка на герметичність, перевірка на наявність тяги в димових та вентиляційних каналах, справність сигналізаторів загазованості тощо).

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Плата за водопостачання та водовідведення так само залежить від кількості кубометрів, які «накрутили» лічильники й теж не змінилася. Тарифи були затверджені Постановою НКРЕКП № 2874 від 22.12.2021 року і діють з 1 січня 2022 року.

Цю інформацію можна знайти на сайті КП «Кременчукводоканал» — наразі тарифи становлять:

на централізоване водопостачання — 14,30 грн/м3 (з ПДВ);

(з ПДВ); на централізоване водовідведення — 17,50 грн/м3 (з ПДВ).

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Вже кілька років ми сплачуємо КП «Кременчукводоканал» абонентну плату за водопостачання та водовідведення, яка є незмінною та не залежить від об’ємів спожитих кубометрів. За рік, що минув вона не зросла і становить 14,68 грн за водопостачання та стільки ж за водовідведення. Власники обох квартир за абонплату платили однаково і зараз, і рік тому.

Тарифи, що змінилися

Єдиним комунальним тарифом, що суттєво подорожчав минулого року стала електроенергія. З 1 червня 2023 року вартість однієї кіловат-години для побутових споживачів зросла майже удвічі. Був встановлений єдиний тариф — 2,64 грн за кіловат-годину. У грудні 2022 року ще діяв старий тариф, за яким потрібно було розділяти вартість електроенергії залежно від обсягів споживання: 1,44 грн за кіловат-годину, якщо спожили менш як 250 кіловатів за місяць, та 1,68 грн — за все, що більше.

Після руйнування Кременчуцької ТЕЦ внаслідок російського ракетного удару у 2022 році багато містян перейшли на забезпечення квартир гарячою водою шляхом встановлення електробойлерів. Тож подорожчання електроенергії зараз особливо помітно у платіжках тих кременчужан, які відмовилися від послуг централізованого гарячого водопостачання.

Чи подорожчало опалення?

Основний тягар у платіжках — це плата за опалення. Офіційно, тарифи для населення залишаються на рівні, встановленому ще до війни — у 2021 році.

Для трикімнатної квартири (73 кв. м) у панельній дев’ятиповерхівці, яку опалює «Полтаватеплоенерго» за двоставковим тарифом (умовно-постійна частина тарифу оплачується увесь рік) вона становила:

У частині, що оплачується за споживання теплової енергії плата зменшилася на 83 грн. За грудень 2022 року власник заплатив 1573,36 грн , а за грудень 2023 року — 1450,20 грн . При незмінному тарифу на гігакалорії, це можна пояснити лише надзвичайно теплою погодою у грудні минулого року.

За грудень 2022 року власник заплатив , а за грудень 2023 року — . При незмінному тарифу на гігакалорії, це можна пояснити лише надзвичайно теплою погодою у грудні минулого року. За умовно-постійною частиною тарифу (опалення У/П ПТЕ) вона збільшилася на 95 грн. Плата за грудень 2022 року склала 713,14 грн, а за грудень 2023 року — 808,57 грн.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» поцікавився в абонентському відділі підприємства «Полтаватеплоенерго» у Кременчуці причиною такого зростання.

— Це стосується лише будинків, у яких є своя бойлерна, яка забезпечує жителів гарячою водою. Для таких будинків ми зменшили тарифи на гарячу воду зі 188,66 грн за кубометр до 102,77 грн, та прибрали абонплату за гарячу воду. Але для компенсації збільшили умовно-постійну частину тарифу за опалення, — відповіла консультантка, дізнавшись адресу квартири, в якій зросла вартість цього тарифу.

Вона додала, що це пояснюються тим, що більша частина мешканців таких будинків не користуються гарячою водою, а витрати на обслуговування та ремонт бойлерної від цього не зменшуються.

Ми перевірили — це пояснення відповідає дійсності. У цій квартирі абонплата за гарячу воду у грудні 2022 року була 20,20 грн, а у грудні 2023 року такої плати не було.

Таким чином, загалом власник трикімнатної квартири заплатив за опалення за грудень 2023 року 2258,77 грн та за грудень 2022 року - 2286,50 грн. Різниця майже непомітна.

Що ж стосується двокімнатної квартири (46 кв. м) у цегляній триповерхівці у Крюкові, яку опалює КП «Теплоенерго» за одноставковим тарифом (платять за послугу лише в опалювальний період), то вона майже не змінилася — 2351,63 грн у грудні 2023 року та 2346,63 грн рік тому (близько 50 грн за кв.м).

Для порівняння, ми дізналися, скільки заплатив за опалення власник 1-кімнатної квартири у Світловодську (30 кв. м) за грудень 2023 року — 710,73 грн. Вийшло лише 23,7 грн за 1 кв. м. Там діє також одноставковий тариф, а опалення вийшло майже удвічі дешевшим, ніж у Кременчуці.

Абонплата за опалення за рік не змінилася і складає щомісяця за квартиру:

у «Полтаватеплоенерго» — 29,38 грн ;

; у «Теплоенерго» — 29,94 грн ;

у Світловодську — 30,56 грн .

Від чого залежить оплата за опалення?

Оплату нараховують за гігакалорії тепла, яке споживає будинок. У більшості кременчуцьких багатоповерхівок є теплові лічильники.

Якщо лічильника немає — використовують методику нарахувань, яка передбачає коригування залежно від температури зовнішнього повітря. Сталої ціни за опалення 1 кв. м без лічильника, як було раніше, зараз немає — лише розрахункова і тому щомісяця виходить різна.

Кількість спожитих гігакалорій залежить від того, яка температура у квартирах, як регулюється подача теплоносія на будинок, наскільки він утеплений. З цієї причини зазвичай в ОСББ, тобто там де у будинку є господар, оплата за опалення буває меншою, ніж у будинках, які обслуговують керуючі компанії.

Вартість однієї гігакалорії тепла різна навіть в одних й тих же постачальників. Так, «Полтаватеплоенерго» в залежності від врахування витрат на утримання та ремонт центральних та індивідуальних теплових пунктів встановила вартість умовно-змінної частини двоставкового тарифу у 1248,25, 1267,28 та 1182,94 грн за Гкал.

На Правобережжі та Занасипах, яке обслуговує КП «Теплоенерго», вартість 1 Гкал — 2040,44, 1319,63 та 1297,75 грн.

Нагадуємо, що хоча вартість гігакалорії у «Теплоенерго» вища, проте споживачі оплачують лише теплову енергію, а споживачі «Полтаваобленерго» крім теплової енергії оплачують умовно-постійну частину тарифу круглий рік та незалежно, від кількості отриманої теплової енергії.

Підсумовуючі дослідження, можна зазначити, що комунальні тарифи у Кременчуці за рік не змінилися за виключенням тарифів на електроенергію.

Зазначимо, що заміна лампочок розжарювання на енергоощадні LED-лампи, яку безоплатно провели у лютому 2023 року, допомогла знизити енергоспоживання та частково компенсувала збільшення витрат кременчужан на електроенергію. Ця акція була продовжена цього року для пенсіонерів.