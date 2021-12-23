З першого січня підвищиться плата за розподіл газу: скільки платитимуть кременчужани

Сьогодні, 12:35 Переглядів: 912 Коментарів: 2

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на своєму засіданні 22 грудня встановила низці операторів газового ринку нові тарифи на розподіл газу. Вони встановлюються з 1 січня 2022 року. Тариф «Кременчукгазу», який є оператором з розподілу у Кременчуці, Кременчуцькому районі (незалежно від того, в якої газопостачальної компанії на ринку ви купуєте газ), складе 46 коп за кубометр замість нинішніх 39 коп.

Нагадаємо, плата за розподіл є окремим платежем. Вона залежить від «замовленої потужності» - це обсяг природного газу, спожитий, починаючи з 1 жовтня року до 30 вересня за минулий період (тобто наразі це з 1 жовтня 2020 року до 30 вересня 2021 року). Цей період вважають «газовим роком».

Плата за розподіл стягується протягом року. Для мешканців багатоповерхівок, де люди користуються лише газовими плитами і споживають до 10 куб м газу, вона незначна. Для приватного сектору – більш суттєва.

У «Кременчукгазу» один з найнижчих тарифів на розподіл. Ще нижчі - у «Київгазу» - 32 коп за куб. м, «Харківміськгазу» - 43 коп за куб. м.

Найвищі тарифи на послуги з розподілу газу на 2022 рік на рівні 1,99 грн за кубометр на місяць для споживачів «Гадячгаз», «Лубнигаз», «Закарпаттягаз», «Миколаївгаз», «Тисменицягаз», «Харківгаз» та «Чернівцігаз».