До Нового року у Кременчуці відбудеться зимовий велопробіг

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 187

Велопробіг відбудеться на Різдво

25 грудня у Кременчуці відбудеться зимовий велопробіг. Старт пробігу о 12.00. Початок збору об 11.30. Всіх чекатимуть біля ялинки Кредмаш.

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