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До Нового року у Кременчуці відбудеться зимовий велопробіг

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 187

 

Велопробіг відбудеться на Різдво

25 грудня у Кременчуці відбудеться зимовий велопробіг.

Старт пробігу о 12.00. Початок збору об 11.30.

Всіх чекатимуть біля ялинки Кредмаш. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: велопробіг
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