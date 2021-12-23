На «містичному колі» у Горішніх Плавнях встановили світлодіодний ліхтар та напис із серцем
Сьогодні, 13:33
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Напис «промовляє» «Я люблю Горішні Плавні - I love Horishni Plavni»
На «містичному колі» у Горішніх Плавнях встановили світлодіодний ліхтар, а по периметру кола з'явився напис великими буквами українською і англійською мовами: «Я люблю Горішні Плавні - I love Horishni Plavni». Про це йдеться у фейсбук-спільноті «Мої Горішні Плавні».
Багатостраждальний коло-острівець на перехресті вул. Миру-Героїв Дніпра отримав сьогодні гідну компенсацію. Напис буде світитися, тож власники автівок повинні бути задоволеними, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на цій круговій розв'язці сталася не одна аварія. Тому там планували поставити дерево-інсталяцію з декоративним освітленням за 300 тис грн.
Автор: Катерина Турубара
Джерело фото: ФБ-спільнота «Мої Горішні Плавні»
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