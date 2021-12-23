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Кременчук, Україна, Світ

Менеджерки, секретарки, психологині: українські жінки мають стати на військовий облік

Сьогодні, 13:48 Переглядів: 816 Коментарів: 2

 

Перелік охоплює сотні спеціальностей та професій, представниці яких перебуватимуть в запасі та військовому резерві до 60 років

17 грудня набув чинності Перелік спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов'язаних. 

Перелік охоплює сотні спеціальностей та професій, наприклад, на облік мають стати і секретарки, і менеджерки, і начальниці юридичних відділів.

Контроль за тим, щоб жінки, які вже працюють на підприємствах, встали на військовий облік, має здійснювати роботодавець. Також наявність військово-облікових документів та відміток про взяття на військовий облік треба буде перевіряти при прийомі на роботу.
Нехтування цими нормами загрожує штрафами від Держпраці та територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Граничний вік перебування в запасі та у військовому резерві – 60 років.

З повним переліком спеціальностей можна ознайомитися за посиланням.

Україна в небезпеці: кременчужан запрошують на військову службу у резерві до батальйону тероборони
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: жінки армія військовий облік
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Коментарі: 2

157
КАПУША:
Сьогодні, 14:04

Голосувавші за Зе підуть першими ставати на облік? 


9 3
196
ТимТимыч:
Сьогодні, 14:28

Коли вже чоловіки почнуть народжувати?
Кранівницями та асфальтоукладчицями, за верстатами і на інших важких роботах жінки давно вже працюють.
За станом волосся в інтимних зонах слідкуємо. То може б нехай і по пять днів щомісяця отримували приємність від місячних.
Якщо вже рівність, то у всьому.


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