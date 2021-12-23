Менеджерки, секретарки, психологині: українські жінки мають стати на військовий облік

Сьогодні, 13:48 Переглядів: 816 Коментарів: 2

Перелік охоплює сотні спеціальностей та професій, представниці яких перебуватимуть в запасі та військовому резерві до 60 років

17 грудня набув чинності Перелік спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов'язаних.

Перелік охоплює сотні спеціальностей та професій, наприклад, на облік мають стати і секретарки, і менеджерки, і начальниці юридичних відділів.

Контроль за тим, щоб жінки, які вже працюють на підприємствах, встали на військовий облік, має здійснювати роботодавець. Також наявність військово-облікових документів та відміток про взяття на військовий облік треба буде перевіряти при прийомі на роботу.

Нехтування цими нормами загрожує штрафами від Держпраці та територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Граничний вік перебування в запасі та у військовому резерві – 60 років.

З повним переліком спеціальностей можна ознайомитися за посиланням.