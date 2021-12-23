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Кременчук, Здоров'я

Завершилася багатостраждальна реконструкція приймального відділення лікарні «Кременчуцька»

Сьогодні, 14:27 Переглядів: 251

 

Тепер відділення готують до відкриття, яке очікується найближчим часом

Нарешті у Кременчуці завершили реконструкцію приймального відділення лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» під багатопрофільне. Про це повідомляє Полтавська ОДА. Тепер тут зможуть проводити поточну діагностику, надавати невідкладну допомогу, а у разі необхідності проводити екстрені хірургічні втручання.

Наразі, за словами директорки медичного закладу Оксани Корлякової, відділення готують до відкриття, яке очікується найближчим часом.

У межах реконструкції виконали великий обсяг робіт з капітального ремонту приміщень, закупили нове обладнання.

Приміщення відтепер розділене на три зони: «зелену», «жовту» та «червону». «Зелена» зона представляє собою хол лікарні, роздягальню, душову для персоналу, оглядову та гіпсову кімнати. Тут пацієнт може зустрітися з сімейним лікарем, пройти огляд чи отримати консультацію.

У «жовтій» зоні розташовані діагностичні кабінети: рентгенологічний, УЗД, ендоскопічний, комп’ютерний томограф та мала операційна зала для нескладних хірургічних втручань, кімнати медперсоналу та технічні приміщення. Саме сюди направлятимуть пацієнтів, що потребують дообстеження.

До «червоної» зони входитиме протишокова палата інтенсивної терапії. З «червоної» зони у разі необхідності пацієнтів направлятимуть у велику операційну.

Завершили й облаштування дороги для заїзду автомобілів швидкої допомоги, паркувальних кишень для автомобілів працівників лікарні та відвідувачів. Пацієнти та відвідувачі зможуть прогулятись територією лікарні. Тут уклали тротуарні доріжки та розбили зелені газони.

Реконструкція проводилась на умовах співфінансування з державного та місцевого бюджетів у рамках проєкту «Велике будівництво».

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: ЛІЛ «Кременчуцька» приймальне відділення реконструкція відкриття
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