Заява депутатів Кременчуцького осередку «Європейської Солідарності»

Сьогодні, 12:30 Переглядів: 533

Як повідомив голова фракції партії «Європейська Солідарність» в Кременчуцькій міській раді Богдан Лазоренко, депутати вже підготували проєкт рішення у вигляді звернення на чергове засідання сесії міської ради до представників найвищих органів державної влади

Офіційна заява!

За замовленням Банкової, офіс Генерального прокурора спільно із Державним бюро розслідувань, обслуговуючи інтереси владної верхівки, фабрикуючи абсурдні фейкові звинувачення, прикривають бездіяльність влади переслідуванням опозиції, яка стає найпопулярнішою політичною силою країни.

Ми, депутати з фракції політичної партії «Європейська Солідарність» в Кременчуцькій міській раді, доводимо до вашого відома, що під командуванням саме п’ятого Президента України П. Порошенка новостворена українська армія звільнила дві третини окупованого Донбасу, було підписано Угоду про асоціацію з Євросоюзом, здобуто Томос про автокефалію Української Православної Церкви, отримано безвіз та енергетичну незалежність від Росії, створено міжнародну коаліцію на підтримку України і запроваджено міжнародні санкції проти Росії.

Нагадуємо шостому Президенту України, що на сьогодні його антирейтинг є найвищим у державі, а рейтинг довіри - не більший п’ятої частини населення, що дії його непрофесійної команди ставлять під загрозу безпеку цілої країни: об’єкти критичної інфраструктури знаходяться на межі відключення у низці регіонів, ворог працює у владних кабінетах, знецінюються здобутки спеціальних служб і нівелюються здобутки держави, і навіть підконтрольна Служба безпеки України попереджає Уряд Зеленського, що відключення опалення призведе до надзвичайних подій техногенного характеру і зростання соціальної напруги та дискредитації органів влади.

Замість кроків щодо об’єднання суспільства перед абсолютно реальною загрозою російського вторгнення, влада провокує суспільство до протистояння. У час, коли ворог нарощує свою присутність на кордонах країни, готуючись до атаки, подібні кроки не можна інакше розцінювати, як інфантильність або, ще гірше, підігравання агресору.

Перед обличчям загрози російського вторгнення вимагаємо негайно припинити переслідування опозиції, зокрема лідера політичної партії «Європейська Солідарність», п‘ятого Президента України П. Порошенка, стати на захист інтересів української держави шляхом консолідації суспільства.

Закликаємо проукраїнські патріотичні сили об’єднати зусилля заради збереження демократії, свободи слова, збереження зафіксованого в Конституції Євроатлантичного вибору Української держави і відновлення територіальної цілісності України.

Підводячи підсумки вищевказаного, Богдан Лазоренко зазначив, що сьогодні ми захищаємо демократію і розвиток незалежних інститутів громадянського суспільства, а відтак готові підтримати нашого політичного лідера на всіх етапах боротьби з репресивною машиною мстивих опонентів.