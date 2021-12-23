Як побороти передсвятковий стрес: рекомендації МОЗ

Наявність стресу перед зимовими святами можна пояснити низкою передсвяткових очікувань, подій і планів, якими ми всі зазвичай заклопотані
Може видатися дивним, але свята нерідко супроводжуються стресом, апатією і навіть депресивними настроями. Що робити в такій ситуації, розповіли фахівці Міністерства охорони здоров'я України.
Наявність стресу можна пояснити низкою передсвяткових очікувань, подій і планів, якими зазвичай заклопотаний кожен із нас: складання святкового меню, пошук подарунків, організація розваг для родини у святкові дні та багато іншого. Відчутним є і фінансовий тягар. А ще й треба встигнути завершити всі справи на роботі!
Зрештою, свята можуть бути непростим періодом року для людей, які цьогоріч втратили друзів або рідних. Оскільки складно відчувати святковий настрій, коли ви без близької людини.
Як бути, якщо свята приносять не лише радість, але й тривогу чи сум?
Пам’ятайте, що свята - це передусім можливість відпочити, отримати позитивні емоції від спілкування з друзями і близькими. А один із найкращих подарунків, який можна зробити собі і близьким - потурбуватися про здоров’я.
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