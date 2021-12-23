Як побороти передсвятковий стрес: рекомендації МОЗ

Сьогодні, 12:01 Переглядів: 343

Наявність стресу перед зимовими святами можна пояснити низкою передсвяткових очікувань, подій і планів, якими ми всі зазвичай заклопотані

Може видатися дивним, але свята нерідко супроводжуються стресом, апатією і навіть депресивними настроями. Що робити в такій ситуації, розповіли фахівці Міністерства охорони здоров'я України.

Наявність стресу можна пояснити низкою передсвяткових очікувань, подій і планів, якими зазвичай заклопотаний кожен із нас: складання святкового меню, пошук подарунків, організація розваг для родини у святкові дні та багато іншого. Відчутним є і фінансовий тягар. А ще й треба встигнути завершити всі справи на роботі!

Зрештою, свята можуть бути непростим періодом року для людей, які цьогоріч втратили друзів або рідних. Оскільки складно відчувати святковий настрій, коли ви без близької людини.

Як бути, якщо свята приносять не лише радість, але й тривогу чи сум?

Складіть список справ, які плануєте завершити.

Завдяки спискам зручно стежити за часом і не навантажувати пам’ять додатковою інформацією. Нагадування, письмові або в мобільному пристрої, допоможуть не тривожитися про те, що ви пропустите якесь завдання або запізнитеся на важливу зустріч. Не тисніть на себе в бажанні створити ідеальне свято. Натомість зосередьтеся на традиціях, які роблять святкові дні особливими для вас.

Завдяки спискам зручно стежити за часом і не навантажувати пам’ять додатковою інформацією. Нагадування, письмові або в мобільному пристрої, допоможуть не тривожитися про те, що ви пропустите якесь завдання або запізнитеся на важливу зустріч. Не тисніть на себе в бажанні створити ідеальне свято. Натомість зосередьтеся на традиціях, які роблять святкові дні особливими для вас. Визначте, скільки ви готові витратити на організацію свята - і дотримуйтеся бюджету.

Щоб фінансове питання не додавало стресу, наперед оцініть свою фінансову спроможність. Подарунки не обов’язково мають бути коштовними - можна потішити близьких чимось недорогим, власноруч приготовленим, адже саме щирі й саморобні подарунки є особливо пам’ятними. Зателефонуйте або надішліть листівки тим, кого цінуєте, нагадайте, наскільки вони важливі для вас.

Щоб фінансове питання не додавало стресу, наперед оцініть свою фінансову спроможність. Подарунки не обов’язково мають бути коштовними - можна потішити близьких чимось недорогим, власноруч приготовленим, адже саме щирі й саморобні подарунки є особливо пам’ятними. Зателефонуйте або надішліть листівки тим, кого цінуєте, нагадайте, наскільки вони важливі для вас. Турбуйтеся про здоров'я.

Присвятіть святкові дні собі: вчасно лягайте спати, уникайте переїдання і зловживання алкоголем, більше часу проводьте на свіжому повітрі, підтримуйте високий рівень фізичної активності. Турбота про себе допоможе впоратися зі стресовими ситуаціями. Адже здоров'я - це не лише відсутність хвороб і фізичних вад, а й стан повного психічного і соціального благополуччя.

Пам’ятайте, що свята - це передусім можливість відпочити, отримати позитивні емоції від спілкування з друзями і близькими. А один із найкращих подарунків, який можна зробити собі і близьким - потурбуватися про здоров’я.