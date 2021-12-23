Бюджет не-до-розвитку: 2022 рік у Кременчуці стане роком боргів

Сьогодні, 11:37 Переглядів: 725 Коментарів: 1

Власних грошей на будівництво, розвиток – катма. Тому 2022 рік для Кременчука стане роком кредитів та боргів. При цьому міську казну ще й продовжують тринькати...

У 2022 році Кременчук житиме на понад 3 мільярда гривень – при цьому витрати перевищать доходи (в сумі 2,8 млрд грн) за рахунок кредитів. Життя в кредит і розгрібання вже набраних у попередні роки боргів – так можна коротко охарактеризувати бюджет Кременчука на 2022 рік. І хоча практично по всіх галузях (крім спорту) ми бачимо зростання, однак слід розуміти, що третину доходів бюджету (37%) з’їдять зарплати бюджетників, а разом з енергоносіями – це половина міської казни.

Представляємо міський бюджет як відповіді на запитання, які викликали у нас цифри.

Бюджет-2022 VS бюджет-2021: порівняння

Показники бюджету 2021 рік* 2022 рік Порівняння: 2022 до 2021 Доходи, весь обсяг 2 млрд 295 млн грн 2 млрд 859 млн грн +564 млн грн Доходи власні (без урахування надходжень із Держбюджету) 1 млрд 944 млн грн 2 млрд 356 млн грн +412 млн грн Вилучення до Держбюджету 133 млн грн 97,5 млн грн -35,3 млн грн Витрати на галузі, млн грн Держуправління (на чиновників) 220,6 229,6 +4% Освіта 919,06 1014,5 +10,4% Медицина 184,2 206,8 +12,3% Культура 62,6 63,6 +1,6% Спорт 46,3 44,6 -3,7% Соціальний захист 126 142,75 +13,3% ЖКГ 216,09 522,8 +41,9% Будівництво 27,2 10,5 -63,3% Дороги 79,7 91,8 +15,1% Транспорт КТУ 90,12 86,43 -4,1%

* Цифри на момент затвердження бюджету на 2021 рік . Зауважимо, що за фактом виконання цифри за 2021 по галузях рік будуть дещо іншими - відомо, що бюджет-2021 не виконувався. Чекаємо на підсумки - це окрема тема

Що обходиться найдорожче?

Найдорожче серед усіх міських галузей обходиться освіта, витрати на неї складуть понад мільярд. При цьому 386 млн грн – це гроші, що передаються з державного бюджету (субвенція) на зарплату учителям шкіл. Натомість зарплату вихователям дитсадків, позашкіллю, а також утримання всіх закладів забезпечує міський бюджет. Мер, представляючи бюджет, пообіцяв, що цьогоріч навіть додали грошей на зарплату вихователям – щоб не відправляти їх у відпустки за власний рахунок. Тож, освітяни, запам’ятайте цю обіцянку.

Крім цього, передбачені безкоштовні сніданки для учнів 1-4 класів (на суму 11,4 грн). Передбачені гроші й на компенсацію батьківських внесків – але їх недостатньо, визнає мер.

Чому так мало грошей на медицину – порівняно з освітою?

Річ у тім, що лікування пацієнтів фінансує Національна служба здоров’я. Гроші йдуть безпосередньо на медичні заклади – і не заходять у міський бюджет. Із нього фінансується утримання самих закладів: ремонти, компослуги, обладнання. Крім цього, Кременчук все ж таки додає грошей на зарплати медикам.

А що передбачено для пацієнтів?

Фінансуватимуться й міські програми, орієнтовані безпосередньо на пацієнтів. Таких програм декілька, і вони фінансуватимуться:

«Доступна аптека» (придбання життєво необхідних препаратів для пільговиків за 50% вартості);

«Стоп інфаркт» на коронарографію та стентування хворих з гострим інфарктом міокарда ( проте потреби програми - майже 5 млн грн, а закладено лише 3 млн грн );

«Лікування онкологічних та гематологічних захворювань на 2021-2023 роки».

Заплановані й гроші на забезпечення спеціальним харчуванням дітей, хворих на фенілкетанурію. У місті таких дітей шестеро, гроші для них є в повному обсязі.

На що грошей по мінімуму?

Зведені до мінімуму витрати за рахунок власних доходів бюджету на будівництво (лише 10,5 млн грн). Грошей на цю статтю витрат взагалі не отримали ні культура, ні спорт. Але по деяких галузях нестачу грошей на великі проєкти компенсуватимуть кредитами.

Бюджет розвитку (цільові гроші, які мають йти на капітальне будівництво, капітальні вкладення (тобто предмети довгострокового вжитку, наприклад, обладнання для лікарень чи комп’ютери для шкіл) складає лише 46,5 млн грн – це крихти розвитку порівняно з доходами міста у сумі 2,8 млрд грн.





Що ще скоротили заради економії?

У бюджет не закладені гроші на безкоштовний проїзд для дітей до 12 років (як це було у попередні роки).

Скорочується з лютого 2022 року кількість дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання – на цьому зекономлять на зарплаті педагогів.

Скорочується 35 посад в управліннях соціального захисту населення (причина цього – менше людей стали отримувати субсидію).

За рахунок чого так «піднявся» бюджет ЖКГ?

Майже 523 мільйони гривень – це не одна копієчка, і це понад удвічі більше, ніж закладали у бюджет на 2021 рік. Ми вже хотіли порадіти за майбутній капремонт доріг, але – ні… Річ у тім, що із щедрих (задавалося б) мільйонів 280,9 млн грн призначається на компенсацію різниці в тарифах за опалення та гарячу воду для населення. Нагадаємо цю історію: цього року теплопостачальники вже вдруге підвищують тарифи. Та завдяки урядовому меморандуму з виробниками тепла і органами місцевого самоврядування населенню виставляють рахунки за минулорічними тарифами. Тобто штучно тримають розцінки.

Але за все треба платити – так чи інакше. Таким чином, усі платники податків усе ж оплатять нові захмарні тарифи за тепло – лише з іншої кишені, з міського бюджету.

Нещодавно з держбюджету для Кременчука виділили 150 мільйонів гривень на покриття різниці в тарифах. Але це – на 2021 рік. А в наступному році мерам міст сказали в уряді – крутіться самі. Щоправда, дали додатково 4% ПДФО (податку на доходи фізичних осіб). Це – основний податок, який наповнює міський бюджет, і в 2021 році Кременчук отримував від ПДФО 60% (решта йшла державі), цьогоріч місту залишили 64%. Але, за підрахунками фінансистів, різниця в 4% не покриє й половини різниці в тарифах за тепло.

Крім того, у бюджеті ЖКГ лежать витрати на фінансування комунальних підприємств, а вони чималенькі. Чому практично всі КП збиткові і потребують дотацій? Це окрема тема.

Але факт у тому, що власне на комуналку, як ми її розуміємо - дороги, тротуари, капремонти - грошей у галузі ЖКГ залишається небагато. Безумовний плюс - закладаються гроші на заміну застарілих мереж (хоча й небагато). І передбачене співфінансування на великий проєкт будівництва двох котелень та розвитку мереж «Енергоефективна Раківка» - 65 млн грн з бюджету.

Скільки грошей піде на дороги?

91,8 млн грн на дороги - така сума фігурує у міському бюджеті. Це на 12 млн грн більше, ніж минулого року (на момент затвердження бюджету-2021 на дороги було закладено 79,7 млн грн). Проте не дотягує до суми дворічної давнини: тоді бюджет на дороги був на 26 мільйонів більший. Втім, основна сума - це на поточний ремонт (тобто латання ям), і ще 12 мільйонів - на погашення кредиту, який уже взяли на ремонт доріг.

На капітальний ремонт - лише 2 млн 487,3 тис грн. Капремонт доріжок у дворах - окремі витрати.

Скільки боргів віддамо за взяті кредити?

Наступного року місто житиме в борг: за рахунок кредитів фінансуватимуться нові проєкти розвитку, бо своїх доходів міста на це фактично немає. Тому ми й говоримо про міську казну на 2022 рік як про бюджет недорозвитку.

Кредити треба віддавати. Боргові зобов’язання за вже отриманими кредитами - це навіть не на роки, а подекуди на десятиліття. Так, місто до цього часу погашає кредит водоканалу, який підприємство взяло на енергоефективне обладнання в 2009 році.

Також ми гасимо тролейбусний та автобусний кредити, тепер ще й додається кредит за невиконану термомодернізацію, через яку батьки дошкільнят кілька разів збиралися під мерією, вимагаючи відкрити зачинені дитсадки. Виконано - не виконано: а гроші за користування кредитом банку віддавати треба.

Крім цього, наступного року місто ще й почне платити за проєкт «Енергоефективна Раківка».

133 млн грн - такою, за нашими підрахунками, є сума на виплату кредитів та відсотків у 2022 році (ми склали докупи усі витрати на обслуговування кредитів, про які говориться у Пояснювальній записці):

44,9 млн грн - тролейбусний кредит КТУ від ЄБРР;

16,98 млн грн - кредит на автобуси, який взяло КАТП 1628;

37 млн грн - кредит на термомодернізацію від ЄБРР;

14,59 млн грн - на обслуговування нового кредиту від НЕФКО на нові котельні для Раківки;

12,28 млн грн - кредит на поточний ремонт доріг для ШРБУ;

4,1 млн грн - на кредит НЕФКО з реконструкції вуличного освітлення;

3,2 млн грн - кредит водоканалу від МБРР.

У які кредити вліземо ще?

Загальний обсяг кредитних вливань, які місто отримає наступного року - це 250 млн грн. Фактично маємо два нові кредити:

900 тис євро (31,5 млн грн) від Експортно-імпортного банку Словацької республіки на нову систему оповіщення (у разі надзвичайних ситуацій);

9 млн євро - кредит НЕФКО на вуличне освітлення (продовження співпраці).

Найбільший кредит, який місто почне витрачати в цьому році - на проєкт «Енергоефективна Раківка» - це 6 млн євро (210 млн грн). Місто й одночасно отримуватиме гроші - і вже почне гасити перші платежі за кредитом.

На що влада продовжує тринькати гроші?

Влада не шкодує бюджетних коштів на забавки - комунальне телебачення разом з газетою з'їдять з бюджету майже 24 мільйона. Ці витрати не скорочуються, а навпаки, з року в рік ростуть. Витрати на КТРК співставні з витратами на одну міську лікарню, зокрема, на лікарню «Приднпровська».