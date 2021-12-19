Розмір соціальної допомоги наступного року зросте, але в місті немає грошей на виплати

Міський голова розповів, що за 2021 рік заборгованість становить 400-600 тисяч гривень
У 2022 році мали б підвищити виплати особам, які доглядають людей з інвалідністю на непрофесійній основі, до 9,5 тисяч гривень. Натомість міський голова сказав, що це нереально.
- Якщо така сума буде, то нам в бюджеті не вистачатиме кілька десятків мільйонів гривень на рік. У нас заборгованість зараз - при менших сумах - складає близько 400-600 тисяч гривень за 2021 рік. Якщо цю постанову Кабміну імплементувати, то міські бюджети знову посипляться. Міські голови та громади зараз звертаються до Кабміну, щоб якщо вони цю функцію надають - фактично, це державна соціальна допомога - то щоб вони фінансували її з державного бюджету за рахунок відповідної субвенції.
Віталій Малецький додав, що не виключає перегляду бюджету в майбутньому.