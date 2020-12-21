Витрати Кременчука у наступному році: порівняння бюджет-2021 VS бюджет-2020

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 423

На що на стільки витрачатиме Кременчук у наступному році й наскільки збільшилися (чи зменшилися) витрати міського бюджету-2021 порівняно з бюджетом-2020?

Ми порівняли заплановані суми витрат з бюджету наступного року та 2020 (при формуванні бюджету). Зростання показників майже по всіх галузях.

Але, як визнають фінансисти, пов'язано це зі збільшенням зарплат бюджетників (у 2021 році з 1 січня мінімалка підвищиться до 6000 грн, з 1 грудня — до 6500 грн).

По медичній галузі ми бачимо зменшення порівняно з минулим роком. Проте, як пояснила заступниця начальника міського фінансового управління Тетяна Тетьоркіна, триває реформа охорони здоров'я — і основне фінансування на лікарні надходить від Національної служби здоров'я. А місто дофінансовує близько 35% потреби галузі з власного бюджету: на зарплату, медикаменти, енергоносії, харчування. Зарплати первинної ланки медиків (центри ПМСД, амбулаторії сімейної медицини) НСЗУ фінансує практично повністю, а ось вторинна ланка (у лікарнях) недофінансована — доводиться додавати гроші на зарплату з міського бюджету.

Значне зменшення і по спорту — футбольним клубом «Кремінь» тепер опікується не бюджет, а спонсори.

Житлово-комунальне господарство міста отримало 216 млн грн - п'яту частину від потреби, яка оцінюється в 1 млрд грн — фактично половину міського бюджету. Половина цих потреб – капітальні інвестиції (заміна теплових магістралей, водогону тощо). Ресурсу на такі вкладення немає, зазначив мер Кременчука Віталій Малецький, представляючи бюджет депутатам.

Зекономили на капітальних витратах, зокрема – будівництві, а також ремонті доріг. На утримання доріг запланували на третину менше коштів, ніж торік. При цьому на капремонти – усього 3 млн грн із 79,7.



Нагадаємо, міське фінансове управління оцінило дефіцит бюджету-2021 у 263 млн грн.

Нагадаємо, за обмеженого бюджету депутати виділили на піар (утримання комунального телебаченн та газети) майже 21 млн грн.

Витрати на галузі, млн грн Держуправління (на чиновників) 220,6 184,6 + 36 + 19,5% Освіта 919,06 832,78 + 86,28 + 10,35 Медицина 184,2 192,18 - 7,98 - 4,2% Культура 62,6 56,63 + 5,97 + 10,5% Спорт 41,4 48,91 -7,51 - 15,4% ЖКГ 216,09 200,86 + 15,23 + 7,6% Будівництво 27,2 43,93 -16,73 - 29,1% Дороги 79,7 118,15 -38,45 - 32,5% Транспорт КТУ 90,12 76,34 + 13,78 +18%

*На момент затвердження