Витрати Кременчука у наступному році: порівняння бюджет-2021 VS бюджет-2020

На що на стільки витрачатиме Кременчук у наступному році й наскільки збільшилися (чи зменшилися) витрати міського бюджету-2021 порівняно з бюджетом-2020?
Ми порівняли заплановані суми витрат з бюджету наступного року та 2020 (при формуванні бюджету). Зростання показників майже по всіх галузях.
Але, як визнають фінансисти, пов'язано це зі збільшенням зарплат бюджетників (у 2021 році з 1 січня мінімалка підвищиться до 6000 грн, з 1 грудня — до 6500 грн).
По медичній галузі ми бачимо зменшення порівняно з минулим роком. Проте, як пояснила заступниця начальника міського фінансового управління Тетяна Тетьоркіна, триває реформа охорони здоров'я — і основне фінансування на лікарні надходить від Національної служби здоров'я. А місто дофінансовує близько 35% потреби галузі з власного бюджету: на зарплату, медикаменти, енергоносії, харчування. Зарплати первинної ланки медиків (центри ПМСД, амбулаторії сімейної медицини) НСЗУ фінансує практично повністю, а ось вторинна ланка (у лікарнях) недофінансована — доводиться додавати гроші на зарплату з міського бюджету.
Значне зменшення і по спорту — футбольним клубом «Кремінь» тепер опікується не бюджет, а спонсори.
Житлово-комунальне господарство міста отримало 216 млн грн - п'яту частину від потреби, яка оцінюється в 1 млрд грн — фактично половину міського бюджету. Половина цих потреб – капітальні інвестиції (заміна теплових магістралей, водогону тощо). Ресурсу на такі вкладення немає, зазначив мер Кременчука Віталій Малецький, представляючи бюджет депутатам.
Зекономили на капітальних витратах, зокрема – будівництві, а також ремонті доріг. На утримання доріг запланували на третину менше коштів, ніж торік. При цьому на капремонти – усього 3 млн грн із 79,7.
Нагадаємо, міське фінансове управління оцінило дефіцит бюджету-2021 у 263 млн грн.
Нагадаємо, за обмеженого бюджету депутати виділили на піар (утримання комунального телебаченн та газети) майже 21 млн грн.
|
Витрати на галузі, млн грн
|
Держуправління (на чиновників)
|
220,6
|
184,6
|
+ 36
+ 19,5%
|
Освіта
|
919,06
|
832,78
|
+ 86,28
+ 10,35
|
Медицина
|
184,2
|
192,18
|
- 7,98
- 4,2%
|
Культура
|
62,6
|
56,63
|
+ 5,97
+ 10,5%
|
Спорт
|
41,4
|
48,91
|
-7,51
- 15,4%
|
ЖКГ
|
216,09
|
200,86
|
+ 15,23
+ 7,6%
|
Будівництво
|
27,2
|
43,93
|
-16,73
- 29,1%
|
Дороги
|
79,7
|
118,15
|
-38,45
- 32,5%
|
Транспорт КТУ
|
90,12
|
76,34
|
+ 13,78
+18%
*На момент затвердження