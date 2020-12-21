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Топ новина, Кременчук, Бізнес/Робота, Деньги

Витрати Кременчука у наступному році: порівняння бюджет-2021 VS бюджет-2020

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 423

   

Зменшилися планові витрати з міського бюджету на медицину, спорт, дороги

На що на стільки витрачатиме Кременчук у наступному році й наскільки збільшилися (чи зменшилися) витрати міського бюджету-2021 порівняно з бюджетом-2020?

 

Ми порівняли заплановані суми витрат з бюджету наступного року та 2020 (при формуванні бюджету). Зростання показників майже по всіх галузях.

 

Але, як визнають фінансисти, пов'язано це зі збільшенням зарплат бюджетників (у 2021 році з 1 січня мінімалка підвищиться до 6000 грн, з 1 грудня — до 6500 грн).

 

По медичній галузі ми бачимо зменшення порівняно з минулим роком. Проте, як пояснила заступниця начальника міського фінансового управління Тетяна Тетьоркіна, триває реформа охорони здоров'я — і основне фінансування на лікарні надходить від Національної служби здоров'я. А місто дофінансовує близько 35% потреби галузі з власного бюджету: на зарплату, медикаменти, енергоносії, харчування. Зарплати первинної ланки медиків (центри ПМСД, амбулаторії сімейної медицини) НСЗУ фінансує практично повністю, а ось вторинна ланка (у лікарнях) недофінансована — доводиться додавати гроші на зарплату з міського бюджету.

 

Значне зменшення і по спорту — футбольним клубом «Кремінь» тепер опікується не бюджет, а спонсори.

 

Житлово-комунальне господарство міста отримало 216 млн грн - п'яту частину від потреби, яка оцінюється в 1 млрд грн — фактично половину міського бюджету. Половина цих потреб – капітальні інвестиції (заміна теплових магістралей, водогону тощо). Ресурсу на такі вкладення немає, зазначив мер Кременчука Віталій Малецький, представляючи бюджет депутатам.

 

Зекономили на капітальних витратах, зокрема – будівництві, а також ремонті доріг. На утримання доріг запланували на третину менше коштів, ніж торік. При цьому на капремонти – усього 3 млн грн із 79,7.

Нагадаємо, міське фінансове управління оцінило дефіцит бюджету-2021 у 263 млн грн.

 

Нагадаємо, за обмеженого бюджету депутати виділили на піар (утримання комунального телебаченн та газети) майже 21 млн грн.

 

 

Витрати на галузі, млн грн

Держуправління (на чиновників)

220,6

184,6

+ 36

+ 19,5%

Освіта

919,06

832,78

+ 86,28

+ 10,35

Медицина

184,2

192,18

- 7,98

- 4,2%

Культура

62,6

56,63

+ 5,97

+ 10,5%

Спорт

41,4

48,91

-7,51

- 15,4%

ЖКГ

216,09

200,86

+ 15,23

+ 7,6%

Будівництво

27,2

43,93

-16,73

- 29,1%

Дороги

79,7

118,15

-38,45

- 32,5%

Транспорт КТУ

90,12

76,34

+ 13,78

+18%

 

*На момент затвердження

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Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: Економічна правда
Теги: бюджет витрати бюджетники бюджет Кременчука
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