У Кременчуці виявили 110 нових випадків COVID-19, 3 людей померли

Вчора, 22:34 Переглядів: 577

25 грудня у місті зареєстрували 110 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.





За даними мерії Кременчука, захворіли 62 жінки віком від 20 до 81 року та 43 чоловіки віком від 25 до 86 років. Також заразилися 5 дітей віком від 10 місяців до 13 років.



Із вперше виявлених випадків захворювання 101 пацієнт перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а 9 – лікується в інфекційних шпиталях. Усього в інфекційних шпиталях лікується 87 пацієнтів.





На жаль, три пацієнти за добу померли. Не одужав ніхто.



Всього зареєстровано 4727 випадків. Одужало 3194. Померло 135.