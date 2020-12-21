1
Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 21.12.2020 11:00
Підтверджені:
Україна970993
Кременчук4407
Хворі:
Україна368060
Кременчук1402
Одужало:
Україна586268
Кременчук2882
Померло:
Україна16665
Кременчук123
Кременчук, Полтавщина

Три роки роботи: повністю відкрили рух на дворівневій транспортній розв’язці у Бутенках

Сьогодні, 10:37 Переглядів: 440

 

У зв’язку з обмеженим фінансуванням роботи не вдавалося завершити до 2020 року

На дворівневій транспортній розв’язці в с.Бутенки Кобеляцького району на автодорозі Н-31 Дніпро-Решетилівка відкрили рух транспорту. Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Полтавській області. 


Наразі транспорт рухається всіма вісьмома з’їздами. До цього тривалий час автівки їхали технологічним об’їздом.


Статистика:

  • побудовано фундамент із 420 залізобетонних паль довжиною 11 метрів
  • використано 100 тисяч армувальних блоків
  • 120 тис тонн щебеню
  • 1 млн 200 тис м³ ґрунта

Наразі тривають завершальні роботи. На об’єкті працює компанія «Альтком».


0
Автор: Альона Душенко Джерело відео: Служба автомобільних доріг
Теги: дорога
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх