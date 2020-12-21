Три роки роботи: повністю відкрили рух на дворівневій транспортній розв’язці у Бутенках
Сьогодні, 10:37
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У зв’язку з обмеженим фінансуванням роботи не вдавалося завершити до 2020 року
На дворівневій транспортній розв’язці в с.Бутенки Кобеляцького району на автодорозі Н-31 Дніпро-Решетилівка відкрили рух транспорту. Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Полтавській області.
Наразі транспорт рухається всіма вісьмома з’їздами. До цього тривалий час автівки їхали технологічним об’їздом.
Статистика:
- побудовано фундамент із 420 залізобетонних паль довжиною 11 метрів
- використано 100 тисяч армувальних блоків
- 120 тис тонн щебеню
- 1 млн 200 тис м³ ґрунта
Наразі тривають завершальні роботи. На об’єкті працює компанія «Альтком».
Автор: Альона Душенко
Джерело відео: Служба автомобільних доріг