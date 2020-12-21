За добу COVID-19 підтвердили у 7 709 українців, на Полтавщині – у 344

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7 709 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 26 грудня, передає МОЗ. Зокрема, захворіли 366 дітей та 198 медпрацівників.



Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 888 осіб;

летальних випадків – 121;

одужало – 5 145 осіб;

здійснено тестувань за добу – 31 482 (зокрема методом ПЛР – 24 621, методом ІФА – 6 861).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 019 876 осіб;

одужало – 651 917 осіб;

летальних випадків – 17 702;

проведено ПЛР-тестувань – 5 453 446.

Кількість захворювань в регіонах:



м. Київ – 106 486 випадків;

Вінницька область – 21 858 випадків;

Волинська область – 32 300 випадків;

Дніпропетровська область – 56 356 випадків;

Донецька область – 34 586 випадків;

Житомирська область – 38 219 випадків;

Закарпатська область – 27 754 випадки;

Запорізька область – 51 250 випадків;

Івано-Франківська область – 42 725 випадків;

Київська область – 56 942 випадки;

Кіровоградська область – 8 205 випадків;

Луганська область – 9 906 випадків;

Львівська область – 59 551 випадок;

Миколаївська область – 29 117 випадків;

Одеська область – 68 447 випадків;

Полтавська область – 34 341 випадок;

Рівненська область – 40 195 випадків;

Сумська область – 39 848 випадків;

Тернопільська область – 33 328 випадків;

Харківська область – 67 655 випадків;

Херсонська область – 16 917 випадків;

Хмельницька область – 38 333 випадки;

Черкаська область – 37 321 випадок;

Чернівецька область – 39 293 випадки;

Чернігівська область – 28 943 випадки.









За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, минулу добу на Полтавщині зареєстровано 344 нових випадки захворювання на COVID-19. Одужали 25 844 (+48) жителі області, продовжують лікування 7 786 людей, зокрема 171 дитина.





Всього налічують 711 летальних випадків, нових – 3 (Полтава, Кременчук, Гадяч).





Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії (географія поширення інфекції):





Полтава – 13 757 (51 новий випадок),

Кременчук – 4 667 (77 нових випадків),

Горішні Плавні – 1 566,

Миргород – 1 411 (18 нових випадків),

Полтавський район – 1 348 (22 нові випадки),

Лохвицький район – 960 (12 нових випадків),

Лубни – 926 (36 нових випадків),

Зіньківський район – 774,

Пирятинський район – 667 (20 нових випадків),

Котелевський район – 630,

Кременчуцький район – 583 (23 нові випадки),

Глобинський район – 572,

Новосанжарський район – 552 (1 новий випадок),

Карлівський район – 520,

Диканський район – 485,

Миргородський район – 482 (12 нових випадків),

Хорольський район – 439,

Шишацький район – 402

Кобеляцький район – 400 (5 нових випадків),

Гадяч – 354 (14 нових випадків),

Семенівський район – 349 (30 нових випадків),

Решетилівський район – 340 (3 нові випадки),

Великобагачанський район – 315,

Чутівський район – 296,

Машівський район – 262,

Козельщинський район – 241,

Лубенський район – 236 (3 нові випадки),

Гадяцький район – 235 (9 нових випадків),

Чорнухинський район – 197 (6 нових випадків),

Гребінківський район – 196 (2 нові випадки),

Оржицький район – 179.