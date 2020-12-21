За добу COVID-19 підтвердили у 7 709 українців, на Полтавщині – у 344

7 709 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 26 грудня, передає МОЗ. Зокрема, захворіли 366 дітей та 198 медпрацівників.
Також за минулу добу:
За весь час пандемії в Україні:
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 106 486 випадків;
Вінницька область – 21 858 випадків;
Волинська область – 32 300 випадків;
Дніпропетровська область – 56 356 випадків;
Донецька область – 34 586 випадків;
Житомирська область – 38 219 випадків;
Закарпатська область – 27 754 випадки;
Запорізька область – 51 250 випадків;
Івано-Франківська область – 42 725 випадків;
Київська область – 56 942 випадки;
Кіровоградська область – 8 205 випадків;
Луганська область – 9 906 випадків;
Львівська область – 59 551 випадок;
Миколаївська область – 29 117 випадків;
Одеська область – 68 447 випадків;
Полтавська область – 34 341 випадок;
Рівненська область – 40 195 випадків;
Сумська область – 39 848 випадків;
Тернопільська область – 33 328 випадків;
Харківська область – 67 655 випадків;
Херсонська область – 16 917 випадків;
Хмельницька область – 38 333 випадки;
Черкаська область – 37 321 випадок;
Чернівецька область – 39 293 випадки;
Чернігівська область – 28 943 випадки.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, минулу добу на Полтавщині зареєстровано 344 нових випадки захворювання на COVID-19. Одужали 25 844 (+48) жителі області, продовжують лікування 7 786 людей, зокрема 171 дитина.
Всього налічують 711 летальних випадків, нових – 3 (Полтава, Кременчук, Гадяч).
Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії (географія поширення інфекції):
Полтава – 13 757 (51 новий випадок),
Кременчук – 4 667 (77 нових випадків),
Горішні Плавні – 1 566,
Миргород – 1 411 (18 нових випадків),
Полтавський район – 1 348 (22 нові випадки),
Лохвицький район – 960 (12 нових випадків),
Лубни – 926 (36 нових випадків),
Зіньківський район – 774,
Пирятинський район – 667 (20 нових випадків),
Котелевський район – 630,
Кременчуцький район – 583 (23 нові випадки),
Глобинський район – 572,
Новосанжарський район – 552 (1 новий випадок),
Карлівський район – 520,
Диканський район – 485,
Миргородський район – 482 (12 нових випадків),
Хорольський район – 439,
Шишацький район – 402
Кобеляцький район – 400 (5 нових випадків),
Гадяч – 354 (14 нових випадків),
Семенівський район – 349 (30 нових випадків),
Решетилівський район – 340 (3 нові випадки),
Великобагачанський район – 315,
Чутівський район – 296,
Машівський район – 262,
Козельщинський район – 241,
Лубенський район – 236 (3 нові випадки),
Гадяцький район – 235 (9 нових випадків),
Чорнухинський район – 197 (6 нових випадків),
Гребінківський район – 196 (2 нові випадки),
Оржицький район – 179.