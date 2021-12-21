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На дороги у Кременчуці в 2022 році витратять майже 92 млн грн, але це – з погашенням кредитів

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 192

 

При цьому на капремонт доріг закладено менше 2,5 млн грн

У 2022 році на утримання та розвиток міських доріг заплановано 91 млн 823,5 тис грн.

Така сума фігурує у міському бюджеті на наступний рік, який депутати ухвалили 16 грудня. Це на 12 млн грн більше, ніж минулого року (на момент затвердження бюджету-2021 на дороги було закладено 79,7 млн грн). Проте не дотягує до суми дворічної давнини: тоді бюджет на дороги був на 26 мільйонів більший.

Відповідно до Пояснювальної записки до бюджету-2022 Кременчуцької територіальної громади, витрати на утримання та розвиток доріг розподіляться так:

  • 76 млн 528,7 тис грн – на утримання та поточний ремонт вулично-шляхової мережі та внутрішньоквартальних проходів та проїздів;
  • 12 млн 807,5 тис грн – сплата відсотків за кредитом та погашення кредиту за вже проведені поточні ремонти доріг (мерія вже не перший рік дає дозвіл ШРБУ на відкриття кредитної лінії у компанії «ПФБ кредит», що входить до групи мільйонера, екс-директора НПЗ Володимира Матицина);
  • 2 млн 487,3 тис грн – капітальний ремонт вулично-шляхової мережі.

Під час бюджетного семінару, який відбувся 15 грудня (напередодні сесії), ТЪ питав у мера, чому така мала сума передбачена на капітальний ремонт доріг. Мер відповів, що чітко визначений об'єкт капремонту – перехідний (з 2021 року), і це вулиця Східна на Раківці, де й цьогоріч працювала техніка.

- Інші об'єкти будемо визначати далі, - відповів міський голова.

Проте, зауважимо: щоб «визначитися» з капремонтом якихось інших доріг у місті, міській раді знадобиться вносити зміни до бюджету і передбачати додаткові гроші (якщо вони будуть). Бо просто так перенаправити кошти з інших статей – не можна.

Відтак, більшість шляхів дочекається хіба що поточного (тобто ямкового ремонту). Сума ж на капремонт доріг на даний час майже у 10 разів менша, ніж на комунальне телебачення, якому, нагадаємо, депутатська більшість віддала 23,9 млн грн на наступний рік.

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Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: Департамент ЖКГ
Теги: дороги ремонт капітальний ремонт
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