Боксери з Кременчука стали переможцями відкритого кубку

Сьогодні, 07:40 Переглядів: 274

У Полтаві відбувся відкритий кубок із боксу, де змагалися кращі боксери із Кременчука. Змагання проходили у приміщенні ГУ Полтавської національної поліції.

За інформацією пресслужби Полтавської ОДА, участь у змаганнях взяли команди Полтавської та Дніпропетровської областей. По десять боксерів, переможців всеукраїнських та європейських турнірів, від 14 до 29 років. Полтавщину представили вихованці кращих боксерських шкіл Кременчука, Решетилівки, Горішніх Плавнів, Миргорода та Полтави.

Вихованці СДЮШОР Микита Пильченко та Руслан Артищенко представили Полтавщину.

У ваговій категорії 71 кг зійшлися Семен Чеберда (Дніпропетровська область) та Микита Пильченко (Полтавська область). Судді роздільним рішенням віддали перемогу Микиті Пильченку.

Єгор Сірий (Дніпропетровська область) vs Руслан Артищенко (Полтавська область). У ваговій категорії 92 кг перемогу здобув борець з Дніпропетровщини.

На Полтавщині «виросли» понад 18 титулованих боксерів, відомих не лише в Україні, а й далеко за її межами. Серед них і гість турніру – Олександр Хижняк – срібний призер ХХХІІ літніх Олімпійських ігор у Токіо.

- Сьогодні в нашому місті свято боксу. Коли я був ще маленьким і починав займатися боксом, мій тато приводив мене на такі змагання. Мені це дуже подобалося, ми з ним дивились разом, приходили додому, тренувалися і йшли до перемоги. Багато хто не вірив у мої здібності, але батько в мене вірив і привів мене до перемоги. Зичу учасникам гарного настрою, емоцій і надзвичайно вправних поєдинків. Здобувайте перемоги для нашого міста та України, – сказав Олександр Хижняк.