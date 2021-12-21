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Кременчук, Полтавщина, Україна, Світ

Рятувальниця з Полтавщини здобула титул Miss World Plus Size Ukraine 2021 на конкурсі краси

Сьогодні, 07:06 Переглядів: 792

 

Ольга Кузіна має право представляти Україну та боротись за корону конкурсу «Міс Всесвіт»

Рятувальниця з Полтавської області Ольга Кузіна здобула титул Miss World Plus Size Ukraine 2021. Про це інформує ГУ ДСНС України у Полтавській області.

18 грудня у Києві, на сцені Національного академічного театру імені Лесі Українки, відбувся фінал національного конкурсу Miss & Mrs World Plus Size Ukraine 2021.

У конкурсі взяла участь надзвичайниця з Полтавщини, заступниця начальника 5-го державного пожежно-рятувального посту, лейтенант служби цивільного захисту Ольга Кузіна.

Завдяки продемонстрованим вмінням та талантам рятувальниця виборола одну з головних корон та титул Miss World Plus Size Ukraine 2021. Ольга Кузіна має право представляти Україну та поборотись за корону конкурсу «Міс Всесвіт», який наступного року відбудеться у Бразилії.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: ФБ Ольги Кузіної
Теги: конкурс красоты спасатель рятувальник
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