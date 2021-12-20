1
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Кременчук, Коронавірус / Карантин

Від ускладнень коронавірусної інфекції померло п'ятеро кременчужан

Вчора, 21:23 Переглядів: 770 Коментарів: 1

 

За добу захворіло 49 людей, а одужало 183

20 грудня в місті зареєстрували 49 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

За даними мерії, захворіли 24 жінки віком від 27 до 84 років, 23 чоловіки віком від 18 до 80 років та дві дитини 11 і 15 років. Із вперше виявлених випадків захворювання 35 пацієнтів перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, 14 – лікується в інфекційних шпиталях, із них три вакцинованих.

Загалом в інфекційних шпиталях лікується 164 людини. За добу одужало 183 особи.

На жаль, померло п'ять пацієнтів: три жінки віком від 72 до 83 років та два чоловіка віком 63 і 79 років. Із числа померлих пацієнтів - один вакцинований.

Загалом у Кременчуці зафіксували 17 405 хворих, одужало 15 168, померло 611.

0
Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус смерть от коронавируса
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

3 989
1
zzzzzz:
Вчора, 21:56

ну хоть от ускладнень, а не от вируса....


1 4

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх