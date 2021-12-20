Від ускладнень коронавірусної інфекції померло п'ятеро кременчужан

Вчора, 21:23 Переглядів: 770 Коментарів: 1

20 грудня в місті зареєстрували 49 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

За даними мерії, захворіли 24 жінки віком від 27 до 84 років, 23 чоловіки віком від 18 до 80 років та дві дитини 11 і 15 років. Із вперше виявлених випадків захворювання 35 пацієнтів перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, 14 – лікується в інфекційних шпиталях, із них три вакцинованих.

Загалом в інфекційних шпиталях лікується 164 людини. За добу одужало 183 особи.

На жаль, померло п'ять пацієнтів: три жінки віком від 72 до 83 років та два чоловіка віком 63 і 79 років. Із числа померлих пацієнтів - один вакцинований.

Загалом у Кременчуці зафіксували 17 405 хворих, одужало 15 168, померло 611.