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Де у Кременчуці не буде світла 21 грудня: адреси

Сьогодні, 18:29 Переглядів: 652

 

Причина - проведення планових ремонтних робіт на електромережах міста

«Полтаваобленерго» попереджає про тимчасові відключення електроенергії, що відбудуться в Кременчууці 21 грудня. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.

З 6.00 до 18.00 відключать електроенергію за адресами:

  • вул. Республіканська;
  • вул. Космічна.

З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами:

  • вул. Кооперативна;
  • вул. Сєдова;
  • вул. Раїси Кириченко;
  • вул. Проектна;
  • вул. Лугова;
  • вул. Гійома Боплана;
  • вул. Цимлянська;
  • вул. Каховська;
  • вул. Громадянська;
  • вул. Художня;
  • вул. Володимира Івасюка;
  • вул. Приходька;
  • вул. Артема Носенка;
  • вул. Керченська;
  • вул. Козацька;
  • пров. Ефірний;
  • пров. Тополевий;
  • пров. Івана Кожедуба;
  • пров. Героїв Бресту, 97;
  • пров. Яблуневий;
  • пров. Художній;
  • пров. Докучаєва;
  • пров. Градизький;
  • пров. Бакинський;
  • пров. Західний;
  • пров. Бригадний;
  • пров. Зв'язковий;
  • пров. Нечая;
  • пр. Бригадний;
  • пр. Старицького;
  • пр. Липневий.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключень Полтаваобленерго
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