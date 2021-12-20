Де у Кременчуці не буде світла 21 грудня: адреси
Сьогодні, 18:29
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Причина - проведення планових ремонтних робіт на електромережах міста
«Полтаваобленерго» попереджає про тимчасові відключення електроенергії, що відбудуться в Кременчууці 21 грудня. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.
З 6.00 до 18.00 відключать електроенергію за адресами:
- вул. Республіканська;
- вул. Космічна.
З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами:
- вул. Кооперативна;
- вул. Сєдова;
- вул. Раїси Кириченко;
- вул. Проектна;
- вул. Лугова;
- вул. Гійома Боплана;
- вул. Цимлянська;
- вул. Каховська;
- вул. Громадянська;
- вул. Художня;
- вул. Володимира Івасюка;
- вул. Приходька;
- вул. Артема Носенка;
- вул. Керченська;
- вул. Козацька;
- пров. Ефірний;
- пров. Тополевий;
- пров. Івана Кожедуба;
- пров. Героїв Бресту, 97;
- пров. Яблуневий;
- пров. Художній;
- пров. Докучаєва;
- пров. Градизький;
- пров. Бакинський;
- пров. Західний;
- пров. Бригадний;
- пров. Зв'язковий;
- пров. Нечая;
- пр. Бригадний;
- пр. Старицького;
- пр. Липневий.
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