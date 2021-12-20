Де у Кременчуці не буде світла 21 грудня: адреси

Сьогодні, 18:29 Переглядів: 652

Причина - проведення планових ремонтних робіт на електромережах міста

«Полтаваобленерго» попереджає про тимчасові відключення електроенергії, що відбудуться в Кременчууці 21 грудня. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста. З 6.00 до 18.00 відключать електроенергію за адресами: вул. Республіканська;

вул. Космічна. З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами: вул. Кооперативна;

вул. Сєдова;

вул. Раїси Кириченко;

вул. Проектна;

вул. Лугова;

вул. Гійома Боплана;

вул. Цимлянська;

вул. Каховська;

вул. Громадянська;

вул. Художня;

вул. Володимира Івасюка;

вул. Приходька;

вул. Артема Носенка;

вул. Керченська;

вул. Козацька;

пров. Ефірний;

пров. Тополевий;

пров. Івана Кожедуба;

пров. Героїв Бресту, 97;

пров. Яблуневий;

пров. Художній;

пров. Докучаєва;

пров. Градизький;

пров. Бакинський;

пров. Західний;

пров. Бригадний;

пров. Зв'язковий;

пров. Нечая;

пр. Бригадний;

пр. Старицького;

пр. Липневий.

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