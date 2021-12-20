Учні та педагоги Кривушівського НВК відмовилися від подарунків на користь дітей-сиріт

Сьогодні, 18:10 Переглядів: 429

У благодійній акції взяли участь небайдужі мешканці Кременчука, Власівки та Кривушів, які об'єднали зусилля, аби подарувати малечі свято

У день Святого Миколая команда «D2 Kremenchug» відвідала Кременчуцький обласний спеціалізований будинок дитини, аби влаштувати справжнє свято для тамтешньої малечі.

Небайдужі кременчужани передали солодощі, фрукти, засоби гігієни та іграшки. За словами одного з організаторів благодійної акції Валерія Жука, цього року вдалося зібрати рекордну суму грошей, адже все більше людей долучається до доброї справи.

В акції взяли участь багато кременчуцьких підприємців та організацій.

Не залишилися осторонь і колектив та учні Кривушівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа - дошкільний навчальній заклад» Піщанської сільської ради. Найбільш активними були учні 1-4 класів, які підтримали акцію і відмовилися від своїх подарунків до Дня святого Миколая на користь вихованців будинку дитини.

Вчителька Кривушівського НВК, класна керівниця 2 класу Тетяна Миколаївна Піденко, каже:

- Щоб засіяти зернини добра у серця дітей, замало слів та бесід, потрібні реальні дії. Діти копіюють нашу поведінку, а не прислухаються до наших повчань. Тому ми з батьками вирішили особистим прикладом виховувати високі моральні цінності, яких, на жаль, не вистачає нашому суспільству. Ми неодноразово брали участь у волонтерській роботі, допомагали воїнам АТО з продуктами. Ми завжди готові допомагати людям, які опинилися у складній життєвій ситуації. А ще любимо дарувати іншим свято! Коли я повідомила батькам і дітям, що прочитала про організовану благодійну акцію, то почула позитивні відповіді: «Ми підтримаємо!», «Ми обов'язково візьмемо участь - навіть якщо нам прийдеться відмовитися від своїх подарунків!». Я повідомила колегам, і до нас приєдналися учні 1, 3, 4 та 6 класів.

Вчителька висловила подяку всім учасникам та організаторам акції та побажала, щоб у житті кожного було якомога більше добра та світла.

«ТелеграфЪ» поспілкувався з учнями Кривушівського НВК, аби дізнатися, що вони замовили у Святого Миколая, чого бажали в цей чарівний день та чому вирішили взяти участь в акції.

Софія:

- Я замовляла, щоб я була здорова!

Ярік:

- Навушники і шоколадки!

Маргарита:

- Я попросила у Святого Миколая здоров'я дітям, які залишилися без тат і мам!

Вероніка:

- Я бажаю, щоб усі ті дітки були здорові і щасливі!

Злата:

- Я відмовилася від своїх подарунків, щоб допомогти дітям.

Ваня:

- Я замовляв машинку-перевертня, але Святий Миколай подарував мені гелеву свічку і конфети.

Ярослав:

- А я хотів телефон і велику шоколадку! Але передумав, бо все дороге - і краще буде зробити свято діткам, у яких немає батьків.

Женя:

- Щоб у дітей теж було свято!

Рома:

- Я вважаю, що кожна дитина повинна бути щасливою.

Ростислав:

- Я відмовився від подарунків Миколая, щоб дітям-сиротам було весело!

Міла:

- Я відмовилася від подарунків, бо мені жаль тих дітей і вони не можуть отримати те, що отримуємо ми.

Організатори акції дякують усім, хто доклав зусиль, аби кожна дитина відчула радість та підтримку в цей святковий день, і сподіваються, що з кожним роком до ініціативи долучатиметься все більше людей!