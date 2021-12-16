Поділили 3,5 мільярда. Депутати, яким дадуть по мільйону, блискавично ухвалили бюджет Кременчука (додано)

Сьогодні, 13:20 Переглядів: 984 Коментарів: 1

Кременчуцька міська рада за кілька хвилин, фактично без обговорення, 34 голосами ухвалила міський бюджет на 2022 рік, збільшивши власні доходи на суму 42 млн грн — це гроші, обіцяні депутатам на потреби округів.

Остаточні цифри такі:

Доходи — 2 млрд 860 млн грн

Видатки — 3 млрд 553 грн, різниця пояснюється залученням кредитних коштів.

Збільшили цифри бюджету й завдяки державній субвенції на 150 мільйонів на різницю в тарифах.

Голосів проти не було, утрималися двоє депутатів — Богдан Лазоренко та Лариса Гориславець. Рада не підтримала пропозицію Гориславець зменшити фінансування «Кременчуцької міської телерадіокомпанії» на 13 млн грн — і передбачити ці гроші на організацію сучасного публічного бібліотечного простору (який раніше обіцяв мер, але гроші на це у бюджет не закладалися).

Додано

В обговоренні виступила лише Гориславець — з пропозицією і реплікою. Вона заявила з мотивів голосування, що депутатів «використовують як статистів, які натискають кнопки». Адже не було часу, щоб ознайомитися з бюджетом — його внесли у раду лише вчора, і проєкт не пройшов обговорення на комісіях.

- Комісія з освіти не має жодного спільного бачення, як фінансуватиметься освіта, - заявила вона про комісію, в якій вона працює як депутатка.

Мер пояснював поспіх у прийнятті бюджету, зокрема, й тим, що треба фінансувати витрати на опалення, виплатити різницю в тарифах, щоб теплопостачальні підприємства могли придбати газ.

Голова бюджетної комісії Олександр Плескун, який 14 грудня подав на комісії пропозицію не ухвалювати бюджет, сьогодні змінив свою думку.

На знятті питання з розгляду (як раніше голосувала комісія) не наполягав. Перед сесією він провів повторне засідання бюджетної комісії, де проговорили цифри бюджету. До речі, Олександр Плескун — працівник КВБЗ — а КВБЗ як виробник якраз отримає гроші на різницю в тарифах.

Крім цього, на депутатів вплинули й додаткові витрати, закладені в бюджет — по 42 мільйона гривень на округи. На це й розраховував мер, протискаючи питання про бюджет. До речі, учора (15 грудня), під час депутатського семінару, голова фракції партії «За майбутнє» Микола Бокован заявив, що члени його фракції віддадуть свої мільйони, призначені на округи, на погашення боргів за тепло. Фіксуємо цю обіцянку. Нагадаємо, мер йшов на вибори саме з партією «За майбутнє».

Трохи про сам бюджет. 14 грудня, характеризуючи документ, мер сказав про скорочення соціальних витрат.

15 грудня віцемерка з фінансів Тетяна Неіленко доповіла, що фактично всі соціальні програми збережено - і навіть про те, що на зарплату вихователям додали коштів.

Проте підтвердила, що скасовується безплатний проїзд для школярів до 12 років. Крім того, у Пояснювальній записці до бюджету йдеться й про економію по системі ОДЮК (Об'єднання дитячо-юнацьких клубів) на 6,2% - за рахунок скорочення дитячо-юнацьких клубів.

Немає грошей і на капітальні видатки (у тому числі будівництво, капремонти). Бюджет розвитку, з якого фінансуються ці витрати, фактично «голий». Виняток хіба що 2,5 млн грн на капремонт доріг. Ні на реконструкцію краєзнавчого музею, ні на архів, ні на що інше (крім того, що будується за кредитні кошти).

Згодом ТЪ розбере новонароджений бюджет міста-2022 «по кісточках» та детально розповість, чого чекати кременчужанам.