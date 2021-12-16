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Кременчук, Спорт

Депутат Іванян став заслуженим тренером, а бодібілдери - майстрами спорту

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 677

 

Депутату міської ради Геннадію Іваняну присвоїли звання «Заслужений тренер України з велосипедного спорту», а кременчуцьким бодібілдерам – звання майстрів спорту України міжнародного класу

Депутату міської ради Геннадію Іваняну присвоїли звання «Заслужений тренер України з велосипедного спорту», а кременчуцьким бодібілдерам Світлані Гордієнко та Валерії Міщенко – звання майстрів спорту України міжнародного класу. Про це 16 грудня повідомила пресслужба виконкому Кременчука.

На сесії міської ради Віталій Малецький подякував Геннадію Іваняну за підтримку розвитку велосипедного спорту в місті та фінансову допомогу велосипедистам. Він зазначив, що завдяки безпосередній роботі депутата-тренера в тому числі до скарбнички спортивних досягнень Кременчука нещодавно додалися три олімпійські медалі.  

Міський голова вручив посвідчення та нагрудні знаки кременчуцьким спортсменам і висловив їм слова вдячності за піднесення іміджу Кременчука, високі спортивні досягнення на змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівнів і  популяризацію спорту серед кременчужан.

Також грамотами нагородили:

  • Світлану Гордієнко - майстра спорту України міжнародного класу;
  • Валерію Міщенко - майстра спорту України міжнародного класу;
  • Сергія Ройко – майстра спорту України.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: нагороди відзнаки
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