Депутат Іванян став заслуженим тренером, а бодібілдери - майстрами спорту

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Депутату міської ради Геннадію Іваняну присвоїли звання «Заслужений тренер України з велосипедного спорту», а кременчуцьким бодібілдерам Світлані Гордієнко та Валерії Міщенко – звання майстрів спорту України міжнародного класу. Про це 16 грудня повідомила пресслужба виконкому Кременчука.

На сесії міської ради Віталій Малецький подякував Геннадію Іваняну за підтримку розвитку велосипедного спорту в місті та фінансову допомогу велосипедистам. Він зазначив, що завдяки безпосередній роботі депутата-тренера в тому числі до скарбнички спортивних досягнень Кременчука нещодавно додалися три олімпійські медалі.

Міський голова вручив посвідчення та нагрудні знаки кременчуцьким спортсменам і висловив їм слова вдячності за піднесення іміджу Кременчука, високі спортивні досягнення на змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівнів і популяризацію спорту серед кременчужан.

Також грамотами нагородили: