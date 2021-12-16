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Кременчук, Освіта

Кременчуцький університет визнали одним з 450 кращих ВНЗ Європи та Центральної Азії

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 444

 

Усього до рейтингу увійшов 41 український університет

У Міністерстві освіти та науки України повідомили, що 15 грудня був оприлюднений щорічний список кращих університетів країн Європи та Середньої Азії, що розвиваються, на 2022 рік (QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings 2022). До списку увійшов 41 навчальний заклад з України, серед який є й один з Кременчука - Національний університет імені Михайла Остроградського.

Серед вищих навчальних закладів України:

  • 16 вперше увійшли до рейтингу;
  • 4 поліпшили позиції порівняно з позиціями минулого року;
  • 7 зберегли позиції.

Для складання регіонального рейтингу університетів QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings враховуються десять показників:

  • академічна репутація закладу освіти;
  • його репутація серед роботодавців;
  • співвідношення кількості викладачів та студентів;
  • кількість публікацій на одного викладача і співробітника;
  • кількість цитувань на одну публікацію;
  • частка іноземних викладачів і співробітників;
  • частка іноземних студентів;
  • частка викладачів та співробітників з ученим ступенем;
  • глибина міжнародних наукових колаборацій;
  • присутність закладу освіти в онлайн-середовищі.

Повний перелік 450 кращих закладів вищої освіти країн Європи та Середньої Азії, що розвиваються, на 2022 рік доступний за посиланням.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: університет рейтинг
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