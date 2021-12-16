Кременчуцький університет визнали одним з 450 кращих ВНЗ Європи та Центральної Азії

У Міністерстві освіти та науки України повідомили, що 15 грудня був оприлюднений щорічний список кращих університетів країн Європи та Середньої Азії, що розвиваються, на 2022 рік (QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings 2022). До списку увійшов 41 навчальний заклад з України, серед який є й один з Кременчука - Національний університет імені Михайла Остроградського.
Серед вищих навчальних закладів України:
Для складання регіонального рейтингу університетів QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings враховуються десять показників:
Повний перелік 450 кращих закладів вищої освіти країн Європи та Середньої Азії, що розвиваються, на 2022 рік доступний за посиланням.
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