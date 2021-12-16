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«Збоку жило дві свині»: у мерії обговорили жахливі умови у фельдшерському пункті у Придніпрянському

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 633 Коментарів: 1

 

У 2021 році у медзакладі немає ні каналізації, ні теплої води, ні водогону, ні інтернету

16 грудня на засіданні сесії Кременчуцької міськради говорили про жахливий стан фельдшерсько-акушерського пункту у селищі Придніпрянському, у якому живуть близько 370 мешканців.

Депутат Богдан Лазоренко розповів, що відвідував цей пункт і за підтримки представників соціально відповідального бізнесу подарував його працівникам ноутбук. Також він зазначив, що у 2021 році у медзакладі немає ні каналізації, ні теплої води, ні водогону, ні інтернету:

- Вибачте, але не має лікар, медсестра чи завідувачка цього відділення ходити з відром по воду у 2021 році, гріти її в чайнику і обслуговувати людей. Тому що ми зараз говоримо про пандемію, так речі як стерилізація, але там елементарно не можна помити руки!

Міський голова Віталій Малецький прокоментував:

- Там до цього був ФАП (фельдшерсько-акушерський пункт – ред.), потім половину цього приміщення віддали жінці, яка раніше працювала в ФАПі, а збоку жило дві свині. Ми їх попросили прибрати, тому що туди зайти було важко. Ми коли заходили туди, нас ці свині смутили.

- Покусали, да? - хтось вигукнув із залу.

- Ні, запахом! І те, що після них там не вичищали, - продовжив мер та поділився спогадами, як «ароматно пахли» свині, коли він жив у селі.

Богдан Лазоренко звернувся до департаменту охорони здоров'я, аби його представники розібралися у цій ситуації з фельдшерським пунктом. Мер обіцяв допомогти.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: agropolit.com
Теги: Придніпрянське свині медицина
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Коментарі: 1

322
Olexander:
Сьогодні, 15:10

малецький ,пора тобі до свиней ,на село .


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