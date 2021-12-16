Тучка, яку збила машина, знайшла люблячу родину

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 513

Кілька місяців тому кошенятко Тучка потрапило під машину. Пухнастику встановили спицю в лапку й зараз кошеня може ходити. Оскільки тваринка не могла жити на вулиці, то тримали Тучку у вольєві. За даними Спецсервісу кішці до двох років.

Олена й Олександр, які знайшли кішку на вулиці півроку тому, вирішили забрати її додому. Тепер кішку звати Ніка.

Якщо хочете знайти люблячого чотирилапого друга - зверніться до Спецсервісу.