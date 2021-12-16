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Тучка, яку збила машина, знайшла люблячу родину

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 513

 

Пухнастиків можна знайти у Спецсервісі

Кілька місяців тому кошенятко Тучка потрапило під машину. Пухнастику встановили спицю в лапку й зараз кошеня може ходити. Оскільки тваринка не могла жити на вулиці, то тримали Тучку у вольєві. За даними Спецсервісу кішці до двох років. 

Олена й Олександр, які знайшли кішку на вулиці півроку тому, вирішили забрати її додому. Тепер кішку звати Ніка. 

Якщо хочете знайти люблячого чотирилапого друга - зверніться до Спецсервісу. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: кіт Спецсервіс-Кременчук
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