Тучка, яку збила машина, знайшла люблячу родину

Кілька місяців тому кошенятко Тучка потрапило під машину. Пухнастику встановили спицю в лапку й зараз кошеня може ходити. Оскільки тваринка не могла жити на вулиці, то тримали Тучку у вольєві. За даними Спецсервісу кішці до двох років.
Олена й Олександр, які знайшли кішку на вулиці півроку тому, вирішили забрати її додому. Тепер кішку звати Ніка.
Якщо хочете знайти люблячого чотирилапого друга - зверніться до Спецсервісу.
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