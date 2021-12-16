«Вікна у школі №28 утеплили газетами» - а кременчуцькі депутати віддали на піар ще 24 мільйона

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 881 Коментарів: 4

Рішення про фінансування на таку суму «Кременчуцької міської телерадіокомпанії» ухвалили 28 голосами, із цієї суми — 11 млн на газету

Дефіцит міського бюджету та відсутність грошей на соціальні програми і капітальне будівництво не зупинив депутатів Кременчуцької міськради від витрачання грошей на піар мера, його команди та свій власний. Більшістю вони проголосували за Програму КП «Кременчуцька міська телерадіокомпанія», яка передбачає фінансування у сумі 23,9 млн грн. У тому числі, а даними з депутатських кіл, 11 млн грн призначено на газету «Кременчуцькі новини», яку роздають безкоштовно, друкуючи за кошти платників податків.

Депутатка Лариса Гориславець внесла пропозицію — зменшити фінансування КТРК до 10 млн грн. Обгрунтовуючи пропозицію, вона нагадала меру, що бюджет обмежений. Натомість на КТРК працює 53 людини — і невідомо, хто ці люди (на депутатські запити про штат відповіді вона не отримала).

- Ми не знаємо, хто ці люди, хто працює... 20 мільйонів реально — це оплата реклами від ботів, анонімів, яка йде на вашу користь. Це безпрецедентний в Україні випадок, коли місто обласного підпорядкування має фінансування на цю програму (Підтримки діяльності КТРК — ред.) у розмірі 20 мільйонів, а тепер нам пропонують 24, - заявила Гориславець.

Йдеться про те, що у 2021 році КТРК отримала 20 млн грн, а на наступний сума в Програмі збільшена до 24 млн грн (на засіданні бюджетної комісії директор КТРК Сергій Перепелятник заявив, що це «мінімальні потреби»).

Депутатка вивчила ситуацію і назвала низку міст України, серед яких і обласні центри, де немає комунальних телерадіокомпаній: Полтава, Житомир, Ужгород, Херсон, Черкаси, Коломия. Є практика висвітлення роботи ради за гроші — проводяться конкурси. Але такі закупівлі у міських радах проводяться на суму не більше 2 мільйонів, поінформувала депутатка Гориславець.

Пропозиція Лариси Гориславець про зменшення фінансування для КТРК набрала лише 5 голосів. Ось результати голосування:

Депутат Богдан Лазоренко, колега Гориславець по фракції ЄС, звернув увагу на роздутий штат КТРК.

- Чим займається КТРК? Висвітлює діяльність депутата Мовчана?..Піарить когось на сторінках газети? - запитав він.

Лазоренко та Гориславець також згадали ситуацію з провалом термомодернізації у дитсадках та школах — і замовчуванням у газеті та на КТРК реальної ситуації.

- Учора, в кінці робочого дня ми перебували у школі №28. Побачили там повний провал проєкту термомодернізації громадських будівель. А чому я кажу в контексті питання «Кременчуцької міської телерадіокомпанії»? Тому що вікна працівники школи утеплили газетою «Кременчуцькі новини». Я не збрешу, якщо процитую слова Віталія Малецького, що бюджет 2022 року — це бюджет виживання. То фінансування 24 мільйонів для агітаційного рупору міської влади — це бюджет виживання?.. - запитав Богдан Лазоренко.

Мер Віталій Малецький дорікнув Лазоренку, що той нібито «встромляє палки в колеса» - щодо проєкту термомодернізації.

Після виступів Гориславець, Лазоренка та реплік Малецьокого перейшли до голосування у цілому за проєкт рішення. Мер сказав

«прошу підтримати» - і Програму підтримали.

Результат: 28 — за програму КТРК на 24 мільйона, 2 (Гориславець та Лазоренко — проти), 1 (Котляр, фракція ЄС) — утримався. Шість депутатів (Плескун, Роженко, Алєксєєв, Нікіфоров, Петренко, Українець) не голосували. Частина депутатів була відсутня , онлайн доєдналися Брижаха (за) та Котляр, їх голосів на екрані ми не бачимо, але вони оголосили про свій вибір.