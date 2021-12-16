«Вікна у школі №28 утеплили газетами» - а кременчуцькі депутати віддали на піар ще 24 мільйона

Рішення про фінансування на таку суму «Кременчуцької міської телерадіокомпанії» ухвалили 28 голосами, із цієї суми — 11 млн на газету
Дефіцит міського бюджету та відсутність грошей на соціальні програми і капітальне будівництво не зупинив депутатів Кременчуцької міськради від витрачання грошей на піар мера, його команди та свій власний. Більшістю вони проголосували за Програму КП «Кременчуцька міська телерадіокомпанія», яка передбачає фінансування у сумі 23,9 млн грн. У тому числі, а даними з депутатських кіл, 11 млн грн призначено на газету «Кременчуцькі новини», яку роздають безкоштовно, друкуючи за кошти платників податків.
Депутатка Лариса Гориславець внесла пропозицію — зменшити фінансування КТРК до 10 млн грн. Обгрунтовуючи пропозицію, вона нагадала меру, що бюджет обмежений. Натомість на КТРК працює 53 людини — і невідомо, хто ці люди (на депутатські запити про штат відповіді вона не отримала).
Йдеться про те, що у 2021 році КТРК отримала 20 млн грн, а на наступний сума в Програмі збільшена до 24 млн грн (на засіданні бюджетної комісії директор КТРК Сергій Перепелятник заявив, що це «мінімальні потреби»).
Депутатка вивчила ситуацію і назвала низку міст України, серед яких і обласні центри, де немає комунальних телерадіокомпаній: Полтава, Житомир, Ужгород, Херсон, Черкаси, Коломия. Є практика висвітлення роботи ради за гроші — проводяться конкурси. Але такі закупівлі у міських радах проводяться на суму не більше 2 мільйонів, поінформувала депутатка Гориславець.
Пропозиція Лариси Гориславець про зменшення фінансування для КТРК набрала лише 5 голосів. Ось результати голосування:
Депутат Богдан Лазоренко, колега Гориславець по фракції ЄС, звернув увагу на роздутий штат КТРК.
Лазоренко та Гориславець також згадали ситуацію з провалом термомодернізації у дитсадках та школах — і замовчуванням у газеті та на КТРК реальної ситуації.
Мер Віталій Малецький дорікнув Лазоренку, що той нібито «встромляє палки в колеса» - щодо проєкту термомодернізації.
Після виступів Гориславець, Лазоренка та реплік Малецьокого перейшли до голосування у цілому за проєкт рішення. Мер сказав
«прошу підтримати» - і Програму підтримали.
Результат: 28 — за програму КТРК на 24 мільйона, 2 (Гориславець та Лазоренко — проти), 1 (Котляр, фракція ЄС) — утримався. Шість депутатів (Плескун, Роженко, Алєксєєв, Нікіфоров, Петренко, Українець) не голосували. Частина депутатів була відсутня , онлайн доєдналися Брижаха (за) та Котляр, їх голосів на екрані ми не бачимо, але вони оголосили про свій вибір.
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