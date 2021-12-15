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Кременчук, Бізнес/Робота, Гроші

На кишенькове телебачення зі штатом 53 особи мерія Кременчука хоче витратити 24 млн грн

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 747 Коментарів: 7

 

У цих витратах і газета за 11 мільйонів гривень

Це «мінімальні потреби», каже директор КТРК

23,9 мільйона гривень мер та його команда готові витрати на власний піар, і це при бюджеті, коли доводиться урізати соціальні витрати. Саме такий обсяг фінансування передбачає проєкт міської Програми сприяння розвитку інформаційної діяльності «Кременчуцької міської телерадіокомпанії» на 2022-2026 роки. Документ доступний на сайті мерії. При цьому 11 мільйонів, за даними як звучало від депутатів, планується  витратити на видання «безкоштовної» газети (Програмою передбачена й видавнича діяльність).

Загалом же за 5 років на КТРК планується витратити майже 132 мільйона гривень. Обсяг фінансування Програми по роках – у таблиці.

 

Найменування

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.)

2022

2023

2024

2025

2026

Фінансова підтримка

(дотації)

місцевого бюджету

КП КТРК

 

23900,0

 

25095,0

 

26349,8

 

27667,3

 

29050,7

Нову Програму (оскільки стара добігає кінця в цьому році) розглядали на засіданні бюджетної депутатської комісії 14 грудня.

Цікаво, що на відміну від інших міських Програм, які не фінансуються у повному обсязі (наприклад, Програма капремонту доріг), на КТРК завжди гроші є. Директор КТРК Сергій Перепелятник, сказав на комісії, що цифра фінансування (у проєкті бюджету-2022), наскільки йому відомо, співпадає з програмною. І підкреслив, що це «поточні видатки» - на зарплату, оплату компослуг, паливно-мастильних матеріалів. Мовляв, капітальні видатки не закладалися – і обсяг фінансування – це «мінімальні потреби».

Кому «паски затягнути»?

Проте голова бюджетної комісії Олександр Плескун вважає інакше. Він зазначив, що зростання витрат у КТРК – на 15%, це найбільше порівняно з іншими програмами.

- Так може, як мер говорив, потрібно паски затягнути? Потрібно переглянути вашу програму і скоротити зайве – видатки на друкування газети? Може, в 2 рази, а може, ще й більше? – висловився депутат Плескун.

Депутатка Лариса Гориславець запитала,  який штат у КТРК. Сергій Перепелятник відповів: 53 особи. Гориславець зазначила, що надіслала 5 депутатських звернень на КТРК – і всі 5 без відповіді по суті. Запитувала вона про господарську діяльність комунального підприємства, інформацію про те, хто працює на посадах журналістів. Відповіді не отримала.

Вона  нагадала, що у попередні роки Програма підтримки інформаційної діяльності розроблялася з огляду на 7-9 млн грн. Вона заявила, що ставитиме на сесії питання про скорочення витрат і штатів КТРК.

- Ми фінансуємо невідомо що, - заявила вона про господарську діяльність КТРК.  

До речі, у 2019 році депутатка минулої каденції Оксана Піддубна робила запит про штат КТРК. На той момент у штатному розкладі було 45 посад. За 2 роки ще плюс 8.

Мер бідкається – але «купує телевізор»

КТРК та газета продукують винятково позитивні матеріали про діяльність міської влади – і одночасно замовчують резонансні теми. Або «відводять удар» від мера та його команди. Так відбувається, наприклад, з темою зачинених на ремонт дитсадків. Коли все починалось – у ефір та в друк пускали позитивні сюжети. Потім (коли будівельники пішли з об’єктів, і роботи зупинилися) тема зникла з сюжетів та «безкоштовних» газетних шпальт. Коли тема вже вийшла «в люди» - і батьки дітей прийшли під мерію, КТРК  почала відводити удар від міської влади, слідом за мером повторюючи тезу, що винні будівельники…

ТЪ констатує: гроші на діяльність КТРК – це більше половини суми боргу освітніх закладів за опалення (за даними мера ця сума боргу – 40 млн грн). «Влада бідкається» - мер не встигає гасити борги за комуналку – але при цьому «купує телевізор» (як це зазвичай роблять соціально безвідповідальні громадяни).

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: КТРК газета за 9 мільйонів бюджет
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Коментарі: 7

202
1
evgeniys:
Сьогодні, 10:33

"Ну а чё, девять прожевали, прожуете и двадцать четыре" - подумал мер...


19 0
857
evil:
Сьогодні, 10:51

КТРК та газета продукують винятково позитивні матеріали про діяльність міської влади – і одночасно замовчують резонансні теми. Або «відводять удар» від мера та його команди.


Другими словами это обыкновенная прачечная. Застирывают общие панталоны мера и его команды от коричневых пятен сзади и желтых спереди...Иногда пятна такие, что приходится даже интенсивно оттирать вручную...


19 0
4
Кася:
Сьогодні, 11:05

Львиная доля этих средств оседает в кошельке Малецкого. З/П сотрудников чуть выше минимальной на руки у многих... Откуда там 9 лямов? И тем более выше???


10 0
316
Olexander:
Сьогодні, 11:13

Цитата: evil
.Иногда пятна такие, что приходится даже интенсивно оттирать вручную...
там такі шо і язиком зализують ."Безкоштовна" газетка за рахунок платників податків ,непогано ,так громадяни ? А борг за опалення ? Нехай мерзнуть,нема грошей. Прорвало труби ? Сидите без опалення і гарячої води ,грійтесь багаттям від газетки .


12 0
14
Snark:
Сьогодні, 12:11

У країні коїться казна-що, газ усе дорожчає, у Києві проводять ревізію бомбосховищ, формують територіальну оборону. А у нас вдають наче нічого не відбувається (хоча статегічний небезпечний об"єкт ГЕС прямо під боком), кошти витрачаються на вітер


3 2
197
mefisto:
Сьогодні, 12:38

Snark мы просто живём во время мародерства. Если кто смог пролезть на кресло где можно поживиться так и кормится. Глупые попадаются а умные газетки выпускают или на строительстве ,,зарабатывают,,.

 

 


0 0
596
JJAbrams:
Сьогодні, 12:44

У правоохраниетелей конечно же вопросов не возникает никаких?


0 0

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