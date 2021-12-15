На кишенькове телебачення зі штатом 53 особи мерія Кременчука хоче витратити 24 млн грн

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 747 Коментарів: 7

У цих витратах і газета за 11 мільйонів гривень

Це «мінімальні потреби», каже директор КТРК

23,9 мільйона гривень мер та його команда готові витрати на власний піар, і це при бюджеті, коли доводиться урізати соціальні витрати. Саме такий обсяг фінансування передбачає проєкт міської Програми сприяння розвитку інформаційної діяльності «Кременчуцької міської телерадіокомпанії» на 2022-2026 роки. Документ доступний на сайті мерії. При цьому 11 мільйонів, за даними як звучало від депутатів, планується витратити на видання «безкоштовної» газети (Програмою передбачена й видавнича діяльність).

Загалом же за 5 років на КТРК планується витратити майже 132 мільйона гривень. Обсяг фінансування Програми по роках – у таблиці.

Найменування Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.) 2022 2023 2024 2025 2026 Фінансова підтримка (дотації) місцевого бюджету КП КТРК 23900,0 25095,0 26349,8 27667,3 29050,7

Нову Програму (оскільки стара добігає кінця в цьому році) розглядали на засіданні бюджетної депутатської комісії 14 грудня.

Цікаво, що на відміну від інших міських Програм, які не фінансуються у повному обсязі (наприклад, Програма капремонту доріг), на КТРК завжди гроші є. Директор КТРК Сергій Перепелятник, сказав на комісії, що цифра фінансування (у проєкті бюджету-2022), наскільки йому відомо, співпадає з програмною. І підкреслив, що це «поточні видатки» - на зарплату, оплату компослуг, паливно-мастильних матеріалів. Мовляв, капітальні видатки не закладалися – і обсяг фінансування – це «мінімальні потреби».

Кому «паски затягнути»?

Проте голова бюджетної комісії Олександр Плескун вважає інакше. Він зазначив, що зростання витрат у КТРК – на 15%, це найбільше порівняно з іншими програмами.

- Так може, як мер говорив, потрібно паски затягнути? Потрібно переглянути вашу програму і скоротити зайве – видатки на друкування газети? Може, в 2 рази, а може, ще й більше? – висловився депутат Плескун.

Депутатка Лариса Гориславець запитала, який штат у КТРК. Сергій Перепелятник відповів: 53 особи. Гориславець зазначила, що надіслала 5 депутатських звернень на КТРК – і всі 5 без відповіді по суті. Запитувала вона про господарську діяльність комунального підприємства, інформацію про те, хто працює на посадах журналістів. Відповіді не отримала.

Вона нагадала, що у попередні роки Програма підтримки інформаційної діяльності розроблялася з огляду на 7-9 млн грн. Вона заявила, що ставитиме на сесії питання про скорочення витрат і штатів КТРК.

- Ми фінансуємо невідомо що, - заявила вона про господарську діяльність КТРК.

До речі, у 2019 році депутатка минулої каденції Оксана Піддубна робила запит про штат КТРК. На той момент у штатному розкладі було 45 посад. За 2 роки ще плюс 8.

Мер бідкається – але «купує телевізор»

КТРК та газета продукують винятково позитивні матеріали про діяльність міської влади – і одночасно замовчують резонансні теми. Або «відводять удар» від мера та його команди. Так відбувається, наприклад, з темою зачинених на ремонт дитсадків. Коли все починалось – у ефір та в друк пускали позитивні сюжети. Потім (коли будівельники пішли з об’єктів, і роботи зупинилися) тема зникла з сюжетів та «безкоштовних» газетних шпальт. Коли тема вже вийшла «в люди» - і батьки дітей прийшли під мерію, КТРК почала відводити удар від міської влади, слідом за мером повторюючи тезу, що винні будівельники…

ТЪ констатує: гроші на діяльність КТРК – це більше половини суми боргу освітніх закладів за опалення (за даними мера ця сума боргу – 40 млн грн). «Влада бідкається» - мер не встигає гасити борги за комуналку – але при цьому «купує телевізор» (як це зазвичай роблять соціально безвідповідальні громадяни).