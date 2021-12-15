Вийшла зі школи, а додому не дійшла: поліцейські розшукали 10-річну школярку

У Кременчуцькому районі поліцейські розшукали і повернули додому 10-річну дівчинку. Про це повідомила пресслужба поліції.
14 грудня, близько 18.00, до сектору поліцейської діяльності відділу №1 (смт.Семенівка) Кременчуцького районного управління поліції звернулася 30-річна місцева мешканка, яка повідомила про зникнення своєї доньки. Мала близько 14.00 вийшла зі школи і додому не з’явилась.
На пошуки дівчинки одразу був орієнтований весь особовий склад поліції Глобинщини та Семенівщини, а також екіпажі сектору реагування патрульної поліції. Менш ніж за годину поліцейські встановили місце перебування дитини. Вона була у знайомих.
Дівчинку передали батькам, з нею все добре. Ювенальні поліцейські проводять превентивні заходи з родиною.
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