Скільки у 2022 році Кременчук витратить грошей на закупівлю тестів на коронавірус

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 250

За 10 місяців поточного року ПЛР-лабораторія у пологовому будинку провела 39 022 ПЛР-тестів

Аби закупити реагенти і витратні матеріал для ПЛР-лабораторії у пологовому будинку та експрес-тести для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 у міському бюджеті на 2022 рік передбачили 2 млн грн. За інформацією мерії Кременчука, ці кошти виділять у рамках міської цільової програми запобігання поширенню коронавірусної хвороби.

Департамент охорони здоров’я повідомив, що за 10 місяців поточного року кременчуцька ПЛР-лабораторія провела 39 022 дослідження на виявлення збудника методом полімеразної ланцюгової реакції. Загалом обстежили 36 941 людину, виявили 12 745 позитивних результатів.

Нагадаємо, у травні 2020 року на базі імунологічної лабораторії Кременчуцького перинатального центру ІІ рівня створили відділ молекулярно-генетичних досліджень, у якому проводять ПЛР-дослідження на наявність коронавірусу в організмі. Завдяки цьому у Кременчука з’явилася можливість оперативніше робити тестування на коронавірус, раніше треба було везти зразки у Полтаву.