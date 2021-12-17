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Кременчук, Освіта

Нова співпраця: нацгвардійці взяли шефство над Вищим професійним училищем №7

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 221

 

На фото директор ВПУ №7 Микола Несен, заступник командира в/ч 3059 НГУ майор Іван Гукало, керівник ГО «Координаційний центр об’єднань ветеранів АТО», провідний фахівець з питань цивільного захисту полковник запасу Володимир Поляков

Вище професійне училище №7 та військова частина 3059 Національної гвардії України підписали договір про співробітництво та взаємодію.

За інформацією пресслужби ВПУ №7, учасники домовилися про військово-шефську роботу та військово-патріотичне виховання молоді, організацію змагань з військово-прикладних видів сорту.

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: ВПУ №7 нацгвардія
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