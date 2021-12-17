В управліннях соцзахисту населення Кременчука скоротять 35 посад

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В управліннях соцзахисту населення Автозаводського та Крюківського району скоротять 35 штатних одиниць. Таке рішення ухвалили на сесії Кременчуцької міськради 16 грудня. Із них — 21 посаду в управлінні Автозаводського району та 14 — Крюківського.

У Пояснювальній записці до проєкту рішення йдеться про те, що у місті зменшилася кількість отримувачів субсидій та соціальних допомог — а відповідно, призначення їх вже не потребує таких штатів. Крім цього, функції консультування та прийому документів відійшли Центру надання адмінпослуг.

За повідомленням Марини Доценко, керівниці департаменту соціального захисту, скороченню підлягають:

6 вільних посад

9 людей пенсійного віку;

6 передпенсійного віку.

10 спеціалістів, які будуть звільнені, зможуть працевлаштуватися на вакантні посади у департаменті та терцентрах обслуговування населення і на посади, які нині займають особи, що досягли пенсійного віку. 4 будуть не працевлаштовані.

Довідково: Штат управлінь на даний час складає 168 одиниць, із них 99 — В Автозаводському, 69 — у Крюківському. Після скорочення буде 78 та 55 відповідно. Така ж кількість була у 2016 році — але тоді штати, навпаки, збільшили, бо кількість отримувачів субсидій росла.