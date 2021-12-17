В управліннях соцзахисту населення Кременчука скоротять 35 посад

Скорочення службовців пояснюють зменшенням кількості отримувачів субсидій — а відповідно, обсягів роботи
В управліннях соцзахисту населення Автозаводського та Крюківського району скоротять 35 штатних одиниць. Таке рішення ухвалили на сесії Кременчуцької міськради 16 грудня. Із них — 21 посаду в управлінні Автозаводського району та 14 — Крюківського.
У Пояснювальній записці до проєкту рішення йдеться про те, що у місті зменшилася кількість отримувачів субсидій та соціальних допомог — а відповідно, призначення їх вже не потребує таких штатів. Крім цього, функції консультування та прийому документів відійшли Центру надання адмінпослуг.
За повідомленням Марини Доценко, керівниці департаменту соціального захисту, скороченню підлягають:
10 спеціалістів, які будуть звільнені, зможуть працевлаштуватися на вакантні посади у департаменті та терцентрах обслуговування населення і на посади, які нині займають особи, що досягли пенсійного віку. 4 будуть не працевлаштовані.