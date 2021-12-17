Відключення світла в Кременчуці 18 грудня: назвали адреси

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 0

«Полтаваобленерго» попереджає про тимчасові відключення електроенергії, які відбудуться в Кременчуці 18 грудня. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.

З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами: