22 грудня у Кременчуці «з полону» каблучки звільняли палець 14-річної дівчини. Про це повідомило Кременчуцьке міськрайонне управління ГУ ДСНС.
Об 11.50 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення від лікаря-травматолога Кременчуцької дитячої міської лікарні про те, що у дівчинки на пальці застрягла каблучка, і через набряк вона її самостійно зняти не може.
Рятувальники, які прибули на виклик, за допомогою пилки по металу розпиляли каблучку та звільнили палець дитини. Для надання допомоги залучалися 3 чоловіки особового складу 14-ї державної пожежно-рятувальної частини та одна одиниця техніки.
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