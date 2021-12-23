Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?

Ну что, день увеличился на полминутки — уже хорошо, ближе к весне стали, а там глядишь — и лето наступит. Если зиму переживём. И «переживём» я не только в плане физическом имею в виду: при таких расценках на теплоносители и электрику если к весне останутся живыми бизнесы, которые бюджет кормят — то нам страшно повезёт...

Не раз и не два сталкиваюсь с непониманием людей относительно простого, казалось бы вопроса: «откуда берутся деньги в бюджете?». Ну, есть бюджет в Киеве, мы из него зарплату получаем и он вечен, как гора Монблан. А как может быть по-другому? Случай прямо из моей жизни: разговариваю со знакомой, она бюджетница и на бегу что-то за жизнь трындим, вона каже: «Ой, сегодня з/п получили, надо по ремонту что-то там найти...бла-бла-бла» - я кажу «Ну да, мы, частники, позавчера налоги заплатили — поэтому у вас сегодня зарплата». Глаза на лоб: «А вы тут при чём? Мы зарплату из Киева получаем!». «Ты где деньги берёшь? - В прикроватной тумбочке!». Я повторяюсь с этой историей только потому, что этой зимой частные бизнесы либо закроются к монахам, либо выйдут из зимы с гигантскими долгами по теплу и электроэнергии. И закроются попозже. У меня в офисе уже сейчас люди сидят в кухвайках и на градуснике +15 и это вовсе не потому, что мне интересно наблюдать по Дарвину — вырастет ли у моих сотрудников подшёрсток за зиму. Просто я не зарабатываю столько, чтобы покупать газ по 2.100 долларов для отопления офиса — именно такой во вторник была цена на газ на спотовых рынках Голландии. Нет, всё-таки придётся перепахивать мои травяные газоны во дворе под картошку, придётся..

Разговаривал недавно с большим военным, который в строю. Конечно, по поводу той орды орков, что гремят оружием на наших границах с трёх сторон. Спрашиваю — не дай бог начнётся — у тебя всё просто: 20 минут на сборы, военная часть по тревоге — и на выезд согласно приказа. А ты уверен, что при таком «отважном» четырежды-уклонисте Главнокомандующем приказы вам отдавать будет кому? Что вся их шайка просто не «сдымит» втихаря на частном джете, что стоИт под парами в Борисполе? Уж кого-кого, а эту братву из Квартала при всём желании и фантазии очень сложно заподозрить в патриотизме, преданности данной присяге и готовности защищать свою (зачёркнуто) нашу с вами Родину до последнего патрона. Или я зря на них наговариваю? И кто, спрашиваю военного, будет вам приказы отдавать? А нам, гражданским, что делать? Ну, есть у меня дома штурмовая винтовка, есть броник и даже б/у-шная старая каска — и что я со всем этим буду делать в час «Х»? - выскочу на улицу и буду делать героические селфи для Инстаграма? Побегу, экипированный как Рэмбо, к военкомату? - в военное время человек с оружием в руках на улице не будет ли воспринят случайным патрулём как московитский лазутчик и пострелян к хренам «на всякий случай»? А кто в нашем городе будет этим самым «случайным патрулём»? - нацгвардейцев вывезут из ППД останавливать ордынские танки, «Альфа» тоже уедет в первых рядах, как и ракетчики — ну? Кто? Видел в Фейсбуке, вроде у нас даже батальон теробороны существует — а кто о них знает? Узкий круг патриотично настроенных граждан? Где пункт их постоянной дислокации (ППД) чтобы народ в случае чего начал им немедленно помогать всем, что необходимо, как в 14-м году? Короче, не ответил мне военный. Да я и не спрашивал, если честно - я ему, по большому-то счёту, наболевшее высказывал. В городе нет системы оповещения на случай чего. Три сирены включат? Пх-х-х — только паники добавят. Нет людей, которые способны будут быстро организовать эвакуацию мирняка и организацию добровольцев. Власть что наверху, что в низах — курит бамбук и живёт по принципу «пронесёт — мы фартовые!». Нихрена не пронесёт. Начинайте хоть что-то делать! Или вы, как депутаты Верховной Зрады, тоже по отпускам уже разбежались?

И нифига это не паранойя, это подготовка к вариантам развития событий. Нужно прокрутить их в голове и быть готовым к любым. Вам тоже советую.