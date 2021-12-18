Ремонт у лікарні «Кременчуцька» продовжиться й наступного року

Сьогодні, 14:23 Переглядів: 306

Реконструкція у лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» продовжиться й у 2022 році. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький, відповідаючи на запитання «Телеграфа» після засідання виконкому 17 грудня. Зокрема, ми запитували, які капремонти плануються у наступному році, адже бюджет розвитку міста майже «голий». Мер обіцяє, що приймальне відділення лікарні таки відкриють до кінця року - коли саме, він не уточнив (термін протягом року багато разів переносився*).

У 2022 році ж, за його словами, розпочнеться другий етап робіт: потрібне приміщення, щоб розташувати там сучасний цифровий рентген-апарат. За рахунок держави місто отримає два рентген-апарата: один – для дитячої лікарні (там приміщення для нього є), інший – для ЛІЛ «Кременчуцька». Під нього, за словами мера, доведеться або реконструювати існуюче приміщення або зробити прибудову. Саме ці роботи й плануються.

*Відкриття приймального відділення мерія обіцяла ще у травні. Та будівельники не встигали, скаржилися на невчасне фінансування. Виникли додаткові роботи, на які кілька разів виділялися гроші з бюджету.



