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Кременчук, Здоров'я

Ремонт у лікарні «Кременчуцька» продовжиться й наступного року

Сьогодні, 14:23 Переглядів: 306

 

Але приймальне відділення таки відкриють до кінця року, обіцяє міський голова

Реконструкція у лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» продовжиться й у 2022 році. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький, відповідаючи на запитання «Телеграфа» після засідання виконкому 17 грудня.  Зокрема, ми запитували, які капремонти плануються у наступному році, адже бюджет розвитку міста майже «голий». Мер обіцяє, що приймальне відділення лікарні таки відкриють до кінця  року - коли саме, він не уточнив (термін протягом року багато разів переносився*).

У 2022  році ж, за його словами, розпочнеться другий етап робіт: потрібне приміщення, щоб розташувати там сучасний цифровий рентген-апарат. За рахунок держави місто отримає два рентген-апарата: один – для дитячої лікарні (там приміщення для нього є), інший – для ЛІЛ «Кременчуцька». Під нього, за словами мера, доведеться або реконструювати існуюче приміщення або зробити прибудову. Саме ці роботи й плануються.

Як просуваються ремонти у лікарні «Кременчуцькій»

*Відкриття приймального відділення мерія обіцяла ще у травні. Та будівельники не встигали, скаржилися на невчасне фінансування. Виникли додаткові роботи, на які кілька разів виділялися гроші з бюджету.


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Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: з архіву ТЪ
Теги: лікарня лікарня Кременчуцька ремонт
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