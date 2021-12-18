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Кременчук, Дороги & Дурні

«Хорошу дорогу зробили, але з пастками для водіїв»: про нову дорогу на Правобережжі

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 675

Кременчужанин звернув увагу на якість дороги на Правобережжі

До редакції Телеграфа звернувся читач Микола, здивований якістю ремонту дороги на Правобережжі. За словами чоловіка робітники кілька разів пройшли повз ями, які залишилися, проте «пастки» так і не зникли.

 

- Хороше покриття зробили на дільниці від вулиці Приходька до західної дамби. Але залишили «пастки» для водіїв – ямки. З яких міркувань? Для аварій? Хорошу справу зіпсували. І головне ходили, перевіряли... Таке неможливо не помітити! Чи залишили, щоб ями збільшувалися і буде робота… Три лопати асфальту й порядок. Тим паче, каток був. Не зрозуміла робота, - зауважив читач Микола.

 

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: читач Микола
Теги: дорога ремонт дорог
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Дороги & Дурні:

Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.

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