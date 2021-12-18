«Хорошу дорогу зробили, але з пастками для водіїв»: про нову дорогу на Правобережжі

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 675

До редакції Телеграфа звернувся читач Микола, здивований якістю ремонту дороги на Правобережжі. За словами чоловіка робітники кілька разів пройшли повз ями, які залишилися, проте «пастки» так і не зникли.

- Хороше покриття зробили на дільниці від вулиці Приходька до західної дамби. Але залишили «пастки» для водіїв – ямки. З яких міркувань? Для аварій? Хорошу справу зіпсували. І головне ходили, перевіряли... Таке неможливо не помітити! Чи залишили, щоб ями збільшувалися і буде робота… Три лопати асфальту й порядок. Тим паче, каток був. Не зрозуміла робота, - зауважив читач Микола.