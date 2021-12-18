«Хорошу дорогу зробили, але з пастками для водіїв»: про нову дорогу на Правобережжі

До редакції Телеграфа звернувся читач Микола, здивований якістю ремонту дороги на Правобережжі. За словами чоловіка робітники кілька разів пройшли повз ями, які залишилися, проте «пастки» так і не зникли.
Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.
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