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Кременчук, Благодійність

Маленьких кременчужан привітали зі святами

Сьогодні, 15:34 Переглядів: 213

 

Діти отримали солодкі гостинці а також навушники, фітнес-годинники, портативні колонки, настільні ігри, конструктори, ляльки та графічні планшети

У переддень Святого Миколая, дітей з прийомних сімей та дітей з сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь у проведенні антитерористичної операції привітали з найчарівнішим днем календаря.

Подарунки отримали 45 дітей, які виховуються у 30 сім’ях. Маленьким кременчужанам подарували солодкі гостинці та омріяні подарунки до Новорічних та Різдвяних свят, серед яких: навушники, фітнес-годинники, портативні колонки, настільні ігри, конструктори, ляльки, графічні планшети та багато іншого.

Святий Миколай не принесе подарунків кременчуцькій малечі, навіть чаю з цукром годі й чекати
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: подарунки свята Новий рік
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