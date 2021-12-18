Маленьких кременчужан привітали зі святами

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У переддень Святого Миколая, дітей з прийомних сімей та дітей з сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь у проведенні антитерористичної операції привітали з найчарівнішим днем календаря.

Подарунки отримали 45 дітей, які виховуються у 30 сім’ях. Маленьким кременчужанам подарували солодкі гостинці та омріяні подарунки до Новорічних та Різдвяних свят, серед яких: навушники, фітнес-годинники, портативні колонки, настільні ігри, конструктори, ляльки, графічні планшети та багато іншого.