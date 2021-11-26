Святий Миколай не принесе подарунків кременчуцькій малечі, навіть чаю з цукром годі й чекати

Мер каже, що це обумовлене карантинними обмеженнями
Цього року новорічних подарунків для кременчуцької малечі не буде: про таке заявив мер міста Віталій Малецький під час засідання виконкому 26 листопада.
Пан Малецький додав, що взагалі не можна роздавати дитячі солодощі і розповів, що у школах є навіть проблема щодо чаю з цукром - адже в столових не можуть ставити цукор, як раніше.
- Деякі знаходили вихід, ставили десь там рафінований цукор на столі, щоб діти самостійно приймали рішення, але ми попросили так не робити. Є скарги від деяких батьків, але більшість говорить, що це правильне рішення, - розповів міський голова.
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