Святий Миколай не принесе подарунків кременчуцькій малечі, навіть чаю з цукром годі й чекати

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 583 Коментарів: 3

Цього року новорічних подарунків для кременчуцької малечі не буде: про таке заявив мер міста Віталій Малецький під час засідання виконкому 26 листопада.

- Епідситуація не дозволяє це (заходи з врученням подарунків) зробити. Будуть певні обмеження на масові заходи, в тому числі і на ранки, на яких вручались оці подарунки.

Пан Малецький додав, що взагалі не можна роздавати дитячі солодощі і розповів, що у школах є навіть проблема щодо чаю з цукром - адже в столових не можуть ставити цукор, як раніше.

- Деякі знаходили вихід, ставили десь там рафінований цукор на столі, щоб діти самостійно приймали рішення, але ми попросили так не робити. Є скарги від деяких батьків, але більшість говорить, що це правильне рішення, - розповів міський голова.





