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Кременчук, Освіта

Святий Миколай не принесе подарунків кременчуцькій малечі, навіть чаю з цукром годі й чекати

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 583 Коментарів: 3

 

Мер каже, що це обумовлене карантинними обмеженнями

Цього року новорічних подарунків для кременчуцької малечі не буде: про таке заявив мер міста Віталій Малецький під час засідання виконкому 26 листопада.

- Епідситуація не дозволяє це (заходи з врученням подарунків) зробити. Будуть певні обмеження на масові заходи, в тому числі і на ранки, на яких вручались оці подарунки.

Пан Малецький додав, що взагалі не можна роздавати дитячі солодощі і розповів, що у школах є навіть проблема щодо чаю з цукром - адже в столових не можуть ставити цукор, як раніше.

- Деякі знаходили вихід, ставили десь там рафінований цукор на столі, щоб діти самостійно приймали рішення, але ми попросили так не робити. Є скарги від деяких батьків, але більшість говорить, що це правильне рішення, - розповів міський голова.



0
Автор: Тамара Зінченко
Теги: подарунки солодощі діти
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Коментарі: 3

676
shtai:
Сьогодні, 14:35

Звісно, гроші від цього можна витратити на газєтку і пліточку перекласти.


10 0
115
Gav-gav:
Сьогодні, 14:39

Так пусть по игрушке купят, или по книге


9 0
3 873
1
zzzzzz:
Сьогодні, 14:41

подарки *** нельзя, а *** супермаркеты и набитые маршрутки-это да, это можно!!!! чудесен мэр и дела его мерские



Цитата: Gav-gav
купят,
ключевое слово


9 0

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