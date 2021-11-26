Розшукують 32-річного полтавця, який підпалив Mazda 6

Полтавська окружна прокуратура заочно повідомила про підозру у пошкодженні чужого майна шляхом підпалу, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 КК України) 32-річному жителю Полтавського району.
Як повідомила пресслужба прокуратури, зловмиснику інкримінують підпал автомобіля Mazda 6, вчинений у січні цього року на вул. Станіславського у Полтаві.
Так як підозрюваний переховується від органів слідства, його оголосили у розшук. Окрім цього, встановлюються інші особи, причетні до кримінального правопорушення.
Досудове розслідування триває.
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