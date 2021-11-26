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Кременчук, Здоров'я, Полтавщина, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці хворіє і помирає від COVID-19 менше людей, ніж у Полтаві і Горішніх Плавнях

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 747 Коментарів: 4

 

У мерії стверджують, що це завдяки жорсткому карантину

Мерія нашого міста оприлюднила порівняльну статистику, як впливають обмежувальні заходи на захворюваність на COVID-19 в трьох великих містах області – власне Кременчуці, Полтаві та Горішніх Плавнях, бо в них схожі умови проживання та інфраструктура:

  • тож захворюваність на 100 тисяч населення у Кременчуці становить 707,3, у Плавнях – 1160,4, у Полтаві – 1494,4;
  • у Кременчуці показник смертності на 100 тисяч населення – 22,5, у Полтаві – 29,85, у Горішніх Плавнях – 32,6.

 

Віцемерка Ольга Усанова відзначила, що на другий показник впливає багато факторів – і доступність та якість медичної допомоги, і своєчасність звернення.

- У мене знайомі є в Полтаві, вони мені періодично скидають фотографії з їхніх закусочних, цих, що на зупинках, – там жодної маски ні в продавця, ні в покупця. У маршрутках теж такий масочний режим... Кажуть, що ми в Кременчуці пережимаємо сильно. Я кажу: та ні, подивіться результати! У відповідь: ні, це таке, статистика... Кожен знаходить виправдання своїй теорії, але це медична статистика, яку викривити і змінити не можна, - розповів мер Віталій Малецький.
Шукаємо померлих: чи дійсно вакциновані кременчужани, які померли через COVID, не потрапляють до статистики

У Полтаві показник захворюваності вищий тому, що не було тих «жорстких і правильних обмежувальних заходів», які запровадили в Кременчуці.

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1
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: coronavirus.rbc.ua
Теги: коронавірус коронавирус статистика Горішні Плавні Полтава
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Коментарі: 4

3 873
1
zzzzzz:
Сьогодні, 13:10

У мерії стверджують, що це завдяки жорсткому карантину


а я думал из-за того,что у нас больше вакцинированныхsmile так что лучше?


5 2
676
shtai:
Сьогодні, 14:17

А в чому жорсткі обмеження? "Золота еліта" ходить без масок. Їх ніхто не контролює і не обмежує.

 

Скоріш за все в Кременчуці вже померли ті хто був в зоні ризику. Інші помирають від раку. Важка промисловість дає про себе знати. Те саме було в Італії, де в регіонах забуднене повітря.

 

В Горішніх Плавнях важка промисловість працює скільки? 10-15 років? Там в людей ще міцніше здоров'я, тому ті хто в зоні ризику і не вмирають.

 

Полтава взагалі санаторій відносно промвузла Кременчука.


4 2
3 873
1
zzzzzz:
Сьогодні, 14:36

Цитата: shtai
В Горішніх Плавнях важка промисловість працює скільки? 10-15 років?
да ну


1 0
676
shtai:
Сьогодні, 14:37

Цитата: zzzzzz

Цитата: shtai
В Горішніх Плавнях важка промисловість працює скільки? 10-15 років?
да ну

А скільки років там активно копають землю?


1 0

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