У Кременчуці хворіє і помирає від COVID-19 менше людей, ніж у Полтаві і Горішніх Плавнях

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 747 Коментарів: 4

Мерія нашого міста оприлюднила порівняльну статистику, як впливають обмежувальні заходи на захворюваність на COVID-19 в трьох великих містах області – власне Кременчуці, Полтаві та Горішніх Плавнях, бо в них схожі умови проживання та інфраструктура:

тож захворюваність на 100 тисяч населення у Кременчуці становить 707,3, у Плавнях – 1160,4, у Полтаві – 1494,4;

у Кременчуці показник смертності на 100 тисяч населення – 22,5, у Полтаві – 29,85, у Горішніх Плавнях – 32,6.

Віцемерка Ольга Усанова відзначила, що на другий показник впливає багато факторів – і доступність та якість медичної допомоги, і своєчасність звернення.

- У мене знайомі є в Полтаві, вони мені періодично скидають фотографії з їхніх закусочних, цих, що на зупинках, – там жодної маски ні в продавця, ні в покупця. У маршрутках теж такий масочний режим... Кажуть, що ми в Кременчуці пережимаємо сильно. Я кажу: та ні, подивіться результати! У відповідь: ні, це таке, статистика... Кожен знаходить виправдання своїй теорії, але це медична статистика, яку викривити і змінити не можна, - розповів мер Віталій Малецький.

У Полтаві показник захворюваності вищий тому, що не було тих «жорстких і правильних обмежувальних заходів», які запровадили в Кременчуці.