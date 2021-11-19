Дочекалися: захворюваність на коронавірус у Кременчуці пішла на спад

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 132

Третя хвиля коронавірусної хвороби почала спадати, і Кременчук вийшов на плато по захворюваності. Про це повідомила заступниця міського голови Ольга Усанова. У мерії вважають, що цього вдалося досягти завдяки карантинним обмеженням.

Протягом жовтня у нашому місті на COVID-19 інфікувалося 2650 людей, а за листопад станом на 18 число – 2588. За прогнозами, у листопаді захворіє більше людей, ніж у жовтні, але зростання у 10 разів, як це було у жовтні в порівнянні з вереснем, не очікують. Проте протягом жовтня від ускладнень цієї недуги померло 83 людини, а за 18 днів листопада – 107.

Знизилася дитяча захворюваність: у жовтні щоденно надходило до 223 звернень зі скаргами на ГРВІ, 1 листопада – 148, 17 листопада –73. На початку жовтня зафіксували 930 випадків ГРВІ у дітей за тиждень, а на цьому тижні – 333, тобто втричі менше. У мерії вважають, це тому, що діти з 25 жовтня були на дистанційному навчанні, а отже значно менше спілкувалися між собою.

Якщо порівнювати два останні тижні, то дані такі:

на цьому тижні до медиків із симптомами ГРВІ звернулися 324 дитини (проти 497 звернень на минулому) і 444 дорослих (656 – на минулому тижні);

зменшилася кількість зареєстрованих пневмоній серед кременчужан – такий діагноз поставили 136 дорослим (269 – на минулому тижні) і 3 дітям (3 – на минулому тижні);

«пішли вниз» і випадки коронавірусу – на цьому тижні їх було 863, на минулому – 1055, на позаминулому – 1104.

Наразі в стаціонарах міських лікарень з діагнозом «пневмонія» перебуває 331 пацієнт, 254 із них мають тяжкий перебіг хвороби. На ліжках ковідних шпиталів COVID-19 долають 143 кременчужанина та 79 жителів прилеглих до міста районів. На кисневій підтримці перебувають 253 пацієнти, із них 159 – на кисневих концентраторах і 28 – на ШВЛ. Амбулаторно під наглядом сімейних лікарів коронавірус лікують 3664 кременчужанина.

Що стосується щеплень від коронавірусу, то вакцинацію однією дозою пройшли 90 927 громадян, двома дозами – 71 136 осіб. 847 кременчужан захворіли на COVID-19 після того, як бути щеплені. Цей показник не перевищує 1%.