Чи можна в один епідсезон вакцинуватися від грипу та коронавірусу

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Станом на 19 листопада 693 людини у Кременчуці вже прищепилися від грипу

Чи можна в один епідсезон вакцинуватися від грипу та коронавірусу, з'ясовував «ТелеграфЪ».

За даними департаменту охорони здоров'я, упродовж епідемічного сезону 2020-2021 років лікарі зареєстрували 20819 хворих із грипоподібними ознаками, з них 20644 пацієнтам поставили діагноз ГРВІ, 175 – грип (на щастя, летальних випадків від грипу не було).

Директор департаменту Максим Середа зазначив, що поточного епідемічного сезону статистика поширення ГРВІ є значно більшою. Тільки за перші місяці осені цьогоріч кременчуцькі медики зафіксували 21248 звернень із грипоподібними ознаками. По всіх випадках проводилися лабораторні обстеження, але поки грип жодного разу не виявили.

За інформацією ВООЗ, в епідсезон 2021-2022 років циркулюватимуть такі штами грипу: A/Victoria, A/Cambodia, В/Washington і B/Phuket. На сьогоднішній день аптеки Кременчука забезпечені протигрипозними вакцинами: Джісі Флю Квадривалент (Південна Корея), Ваксігрип Тетра (Франція), Інфлувак Тетра (Нідерланди).

Пройти імунізацію від грипу можуть всі бажаючі. Для цього необхідно проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем і обрати вакцину. Протигрипозні щеплення роблять у Центрах первинної медико-санітарної допомоги №1, 2 і 3.

Оскільки вакцина від грипу не входить до Національного календаря профілактичних щеплень, то громадяни купують її за власний кошт. Вартість такого препарату становить 300-400 грн.

Чи можна поєднувати щеплення від грипу та коронавірусу

Чи можна поєднувати два щеплення – від грипу та коронавірусу, ТЪ запитав у завідувачки відділом профілактики інфекційних захворювань Кременчуцького відокремленого підрозділу державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» Лариси Коровіної.

Вона відповіла, що щеплення від грипу сумісне з іншими щепленнями – проти дифтерії та правця, поліомієліту – навіть в один день. Але, враховуючи те, що вакцина від коронавірусу нова, повністю не вивчена її сумісність з іншими вакцинами.

Тому, згідно з рекомендаціями, між щепленнями від коронавірусу і інших хвороб, зокрема від коронавірусної інфекції, має пройти не менше 2 тижнів. В ідеалі слід пройти повний курс вакцинації від COVID-19 двома дозами, а через два тижні прищепитися від грипу.

- Між щепленнями від коронавірусної інфекції краще не вклинювати грип, тому що вакцинація залишається незавершеною. Як поведе себе організм, невідомо, - каже пані Лариса.

Вона наголосила, що грип та коронавірус – це різні інфекції, тому слід щепитися від них обох, щоб не захворіти. Ми запитали також, кому слід перш за все вакцинуватися від грипу.

- Контингенту медичного ризику – це люди, які часто хворіють на ГРВІ, мають хронічні захворювання (легень, серцево-судинні), старші за 60 років, діти до 5 років, вагітні. Вагітним можна і потрібно вакцинуватися! У нас раніше по області були випадки, коли вагітні помирали від ускладнень грипу на різних строках вагітності.

Станом на 19 листопада 693 людини у Кременчуці прищепилися від грипу, із них: