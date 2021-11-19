За що кременчуцькі митці отримали ордени Помісної Української Православної церкви

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16 листопада пройшла урочиста церемонія нагородження митців Кременчука вищими нагородами Помісної Православної церкви України. Про це повідомив Микола Степаненко.

За дорученням патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета нагороди вручав кінорежисер, академік кіно та телебачення Болгарії та Македонії, доктор мистецтвознавства, професор, член Національної спілки кінематографістів України Валерій Степанян-Григоренко.

За заслуги з відродження духовності в Україні та утвердження Помісної Української Православної церкви нагородили:

Орденом Святої Великомучениці Варвари – директора міської художньої галереї, вченого-мистецтвознавця, доктора філософії, професора, лауреата Міждержавної премії в галузі літератури і мистецтва, члена Національної спілки художників України, Національної спілки журналістів України Оксану Олександрівну Бойко;

Орденом Святого Миколая Чудотворця – наукового співробітника Міждержавного інституту українсько-казахстанських відносин, професора, лауреата Міждержавної премії в галузі літератури і мистецтва, члена Національної Спілки композиторів України Сергія Афанасійовича Горюновича.

Урочистості відбулись в Кременчуцькій міській художній галереї.