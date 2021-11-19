За що кременчуцькі митці отримали ордени Помісної Української Православної церкви

Вищі нагороди вручили Оксані Бойко та Сергію Горюновичу
16 листопада пройшла урочиста церемонія нагородження митців Кременчука вищими нагородами Помісної Православної церкви України. Про це повідомив Микола Степаненко.
За дорученням патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета нагороди вручав кінорежисер, академік кіно та телебачення Болгарії та Македонії, доктор мистецтвознавства, професор, член Національної спілки кінематографістів України Валерій Степанян-Григоренко.
За заслуги з відродження духовності в Україні та утвердження Помісної Української Православної церкви нагородили:
- Орденом Святої Великомучениці Варвари – директора міської художньої галереї, вченого-мистецтвознавця, доктора філософії, професора, лауреата Міждержавної премії в галузі літератури і мистецтва, члена Національної спілки художників України, Національної спілки журналістів України Оксану Олександрівну Бойко;
- Орденом Святого Миколая Чудотворця – наукового співробітника Міждержавного інституту українсько-казахстанських відносин, професора, лауреата Міждержавної премії в галузі літератури і мистецтва, члена Національної Спілки композиторів України Сергія Афанасійовича Горюновича.
Урочистості відбулись в Кременчуцькій міській художній галереї.