Споживачі «штурмують» ЦОСи «Кременчукгазу»: їм масово виставили скажені рахунки за спожите

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 2 550 Коментарів: 6

Містяни стоять у чергах до центру обслуговування споживачів групи компаній «Кременчукгаз»: як виявилося, людям виставили гігантські рахунки за спожитий газ. При цьому офіс штурмують споживачі різних компаній — як компанії з цієї ж групи — ТОВ «Кременчукгаз-трейдінг», так і споживачі «Нафтогазу», з якою містяни укладали договори за більш привабливою ціною блакитного палива.

- У мене приватний будинок, за жовтень я спалив 100 кубометрів газу. Натомість від «Нафтогазу» рахунок прийшов на 640 гривень. Це взагалі моя норма споживання за півроку! Таких, як я тут багато. І всі вимагають перерахунку. Людям кажуть, що в системі відбувся якийсь збій. Черга величезна із самого ранку. Проблема одна цй та сама. Люди кажуть: перерахуйте одразу всім! Але ні — треба стояти кожному окремо, - розповів кременчужанин Роман.

Він додав, що всі показники передавав вчасно — тож «по середньому» виставити обсяги йому не могли.

Нагадаємо, незалежно від того, абонентом якої компанії ви є, обсяги спожитого газу розподіляє газорозподільна компанія ПрАТ «Кременчукгаз» - вона вносить дані на єдину газову платформу, і ці дані слугують для розрахунків. За інформацією, яка надходить від наших читачів, постраждали абоненти різних компаній.

19.11.21. Люди годинами стоять до ЦОС «Кременчукгаз», вимагаючи перерахунків

Системну помилку визнали у ТОВ «Кременчукгаз Трейдінг»

Компанія надіслала пресреліз, пояснивши платіжки на великі суми тим, що «правильні» рахунки надійшли одразу за 2,5 місяці.

«У вересні 2021 року відбувся збій у надходженнях рахунків побутових клієнтів за спожитий у серпні природний газ. У результаті побутові споживачі не отримали так звані «платіжки» від ТОВ «Кременчукгаз Трейдінг».

Після налагодження системи роботи, у листопаді 2021 року, кожен із споживачів отримав сумарне нарахування за 2,5 місяці – половину серпня, вересень та жовтень 2021 року.

Наразі ми отримуємо величезну кількість звернень із цього приводу. Це негативно відображається на роботі Центру обслуговування споживачів, який і без того завантажений телефонними дзвінками.

Просимо уважно звірити ваші нарахування – обсяги й суми – з показниками лічильників та тарифами, що діяли у кожному із цих місяців.

Пригадайте, за який місяць ви сплачували востаннє – знайдіть чеки.

Нарешті ідентифікуйте, споживачем якого постачальника ви є?



Якщо ви точно є клієнтом ТОВ «Кременчукгаз Трейдінг» і маєте підтвердження розбіжностей у нарахуваннях, то ми готові до взаємодії з вами.

Наші контакти:

067-5056318 вайбер

067-5056318 вайбер 053-6794404 телефон

office@kgaz-trading.com.ua – електронна пошта,

kgaz-trading.com.ua – особистий кабінет».

Це повідомлення пояснює ситуацію лише частково — бо, як уже сказано, постраждали й споживачі «Нафтогазу». Куди бігти та що робити? ТЪ звернувся за коментарем до Богдана Оксененка, голови правління ПрАТ «Кременчукгаз» - компанії, яка займається розподілом обсягів спожитого, а відтак - відповідає за всі куби газу, за які вам виставила рахунок та чи інша компанія. До речі, на телефони гарячих ліній колл-центру групи компаній «Кременчукгаз» ми телефонували марно — додзвонитися неможливо!

Чому завищені рахунки «Нафтогазу»: причина

Богдан Оксененко визнає, що системний збій у нарахуваннях призвів до того, що телефонні лінії перевантажені, при цьому більшість дзвінків — якраз від абонентів «Нафтогазу», яким надійшли завищені рахунки. Причин цього він виділив дві.

1. Рахунки від «Нафтогазу» за кілька місяців.

У цьому випадку, хоч рахунок і виглядає завищеним, але він фактичний. Із березня цього року (коли компанія «Кременчукгаз-постачання» припинила обслуговувати споживачів) абонентів перевели на ПОН (Постачальника останньої надії) — ці функції виконує НАК «Нафтогаз України». Проте паперові рахунки від ПОН надходили абонентам невчасно — і багато хто, не отримуючи рахунків, не мав змогу й заплатити.

Згодом такі абоненти підписали заяви-приєднання до НАК «Нафтогаз України» - і стали постійними клієнтами компанії. При цьому НАК «Нафтогаз України» виставив рахунок за весь обсяг спожитого газу: за неоплачений період перебування на ПОН та за місяці, з якого абоненти приєдналися до стандартних умов. (Тобто великий рахунок такі споживачі отримали не за один місяць — а за кілька місяців, при цьому, нагадаємо, ціна ПОН удвічі вища, ніж стандартна ціна від «Нафтогазу України» за договорами).

2. Плутанина із передачею показників лічильника

- Більша частина звернень від абонентів «Нафтогаз України» - через те, що вони передавали «Кременчукгазу» показники лічильника, користуючись новим особовим рахунком, який їм присвоїв «Нафтогаз». Натомість вони мали використовувати особовий рахунок, під яким вони зареєстровані у розподільній організації - «Кременчукгазі», - пояснив Богдан Оксененко. - Відповідно, ми не змогли врахувати показники газу, тому що система їх «відкинула» - як неадекватні дані. Відповідно, цим людям зробили нарахування за середньомісячним споживанням протягом року.

Богдан Оксененко уточнив: плутанина стосується абонентів, які передавали показники SMS-повідомленнями, на телефонний номер або кидали у скриньки на папірцях. У тих, хто використовує особовий кабінет «Кременчукгазу» на сайті, таких проблем не зафіксовано.

- Показники слід передавати, використовуючи «старий» рахунок «Кременчукгазу», - підкреслив Оксененко.

Рахунок «Кременчукгазу» - в особистому кабінеті на сайті

Що робити споживачам?

Богдан Оксененко запевняє: можна нічого не робити і нікуди не бігти— лише передати «Кременчукгазу» вірні показники за жовтень у листопаді (з 1 по 5 число), використовуючи правильний особовий рахунок «Кременчукгазу».

При цьому за жовтень сплатити за фактичне спожите (за розрахунками споживача).

- Можна дочекатися кінця листопада, передати правильні нарахування лічильників — і система зробить перерахунок автоматично, - запевнив Богдан Оксененко.

Проте (ми про це повідомляли раніше, ви користовуючи пояснення «Кременчукгазу») газорозподільна організація не може «відмотати» кубометри назад. Вам просто виставлятимуть нулі — доки показники не зрівняються з тими, що вже були внесені в систему. Потім вони поступово вирівняються з фактичним споживанням. А до цього моменту частина номінального боргу (за середні обсяги) так і потраплятиме в платіжки, доки споживач не «вибере» і не оплатить ці куби.

Така сама історія відбувається, коли споживачі забувають передавати показники газу - про це ми писали раніше.

P.S. Ми теж споживачі — і теж користуємось газом. Особиста оцінка всього цього безладу, що утворився після переходу на так званий вільний ринок — система працює «якось по-дебільному». При газорозподілі, за який ми платимо додаткові гроші, вчасно не виправляють помилки, чим вводять в оману споживачів. Авторка цих рядків теж отримала завищений рахунок від «Нафтогазу»: але мій випадок - поза двома причинами, про які розповів голова правління ПрАТ «Кременчукгаз». Тобто є й якась інша причина «системних збоїв», з'ясую як споживач - розповім. Просимо читачів поділитися своїми історіями та досвідом боротьби за права споживачів. Далі буде. А якщо ви досі на ПОНі, щоб не переплачувати, прочитайте наш попередній матеріал та скористайтесь інструкцією.