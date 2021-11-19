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Топ новина, Кременчук, Споживач

Споживачі «штурмують» ЦОСи «Кременчукгазу»: їм масово виставили скажені рахунки за спожите

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 2 550 Коментарів: 6

 

Люди стоять у чергах до колл-центру компанії «Кременчукгаз», вимагаючи перерахунку

Містяни стоять у чергах до центру обслуговування споживачів групи компаній «Кременчукгаз»: як виявилося, людям виставили гігантські рахунки за спожитий газ. При цьому офіс штурмують споживачі різних компаній — як компанії з цієї ж групи — ТОВ «Кременчукгаз-трейдінг», так і споживачі «Нафтогазу», з якою містяни укладали договори за більш привабливою ціною блакитного палива.

Кременчужани стоять у черзі за газом
- У мене приватний будинок, за жовтень я спалив 100 кубометрів газу. Натомість від «Нафтогазу» рахунок прийшов на 640 гривень. Це взагалі моя норма споживання за півроку! Таких, як я тут багато. І всі вимагають перерахунку. Людям кажуть, що в системі відбувся якийсь збій. Черга величезна із самого ранку. Проблема одна цй та сама. Люди кажуть: перерахуйте одразу всім! Але ні — треба стояти кожному окремо, - розповів кременчужанин Роман.

Він додав, що всі показники передавав вчасно — тож «по середньому» виставити обсяги йому не могли.

Нагадаємо, незалежно від того, абонентом якої компанії ви є, обсяги спожитого газу розподіляє газорозподільна компанія ПрАТ «Кременчукгаз» - вона вносить дані на єдину газову платформу, і ці дані слугують для розрахунків. За інформацією, яка надходить від наших читачів, постраждали абоненти різних компаній.

19.11.21. Люди годинами стоять до ЦОС «Кременчукгаз», вимагаючи перерахунків
19.11.21. Люди годинами стоять до ЦОС «Кременчукгаз», вимагаючи перерахунків

Системну помилку визнали у ТОВ «Кременчукгаз Трейдінг»

Компанія надіслала пресреліз, пояснивши платіжки на великі суми тим, що «правильні» рахунки надійшли одразу за 2,5 місяці.

«У вересні 2021 року відбувся збій у надходженнях рахунків побутових клієнтів за спожитий у серпні природний газ. У результаті побутові споживачі не отримали так звані «платіжки» від ТОВ «Кременчукгаз Трейдінг».
Після налагодження системи роботи, у листопаді 2021 року, кожен із споживачів отримав сумарне нарахування за 2,5 місяці – половину серпня, вересень та жовтень 2021 року.
Наразі ми отримуємо величезну кількість звернень із цього приводу. Це негативно відображається на роботі Центру обслуговування споживачів, який і без того завантажений телефонними дзвінками.

Просимо уважно звірити ваші нарахування – обсяги й суми – з показниками лічильників та тарифами, що діяли у кожному із цих місяців.
Пригадайте, за який місяць ви сплачували востаннє – знайдіть чеки.
Нарешті ідентифікуйте, споживачем якого постачальника ви є?


Якщо ви точно є клієнтом ТОВ «Кременчукгаз Трейдінг» і маєте підтвердження розбіжностей у нарахуваннях, то ми готові до взаємодії з вами.

Це повідомлення пояснює ситуацію лише частково — бо, як уже сказано, постраждали й споживачі «Нафтогазу». Куди бігти та що робити? ТЪ звернувся за коментарем до Богдана Оксененка, голови правління ПрАТ «Кременчукгаз» - компанії, яка займається розподілом обсягів спожитого, а відтак - відповідає за всі куби газу, за які вам виставила рахунок та чи інша компанія. До речі, на телефони гарячих ліній колл-центру групи компаній «Кременчукгаз» ми телефонували марно — додзвонитися неможливо!

Куди передавати показники газу, якщо обрав іншого постачальника — не «Кременчукгаз-трейдінг»?

Чому завищені рахунки «Нафтогазу»: причина

Богдан Оксененко визнає, що системний збій у нарахуваннях призвів до того, що телефонні лінії перевантажені, при цьому більшість дзвінків — якраз від абонентів «Нафтогазу», яким надійшли завищені рахунки. Причин цього він виділив дві.

1. Рахунки від «Нафтогазу» за кілька місяців.

У цьому випадку, хоч рахунок і виглядає завищеним, але він фактичний. Із березня цього року (коли компанія «Кременчукгаз-постачання» припинила обслуговувати споживачів) абонентів перевели на ПОН (Постачальника останньої надії) — ці функції виконує НАК «Нафтогаз України». Проте паперові рахунки від ПОН надходили абонентам невчасно — і багато хто, не отримуючи рахунків, не мав змогу й заплатити.

Згодом такі абоненти підписали заяви-приєднання до НАК «Нафтогаз України» - і стали постійними клієнтами компанії. При цьому НАК «Нафтогаз України» виставив рахунок за весь обсяг спожитого газу: за неоплачений період перебування на ПОН та за місяці, з якого абоненти приєдналися до стандартних умов. (Тобто великий рахунок такі споживачі отримали не за один місяць — а за кілька місяців, при цьому, нагадаємо, ціна ПОН удвічі вища, ніж стандартна ціна від «Нафтогазу України» за договорами).

2. Плутанина із передачею показників лічильника

- Більша частина звернень від абонентів «Нафтогаз України» - через те, що вони передавали «Кременчукгазу» показники лічильника, користуючись новим особовим рахунком, який їм присвоїв «Нафтогаз». Натомість вони мали використовувати особовий рахунок, під яким вони зареєстровані у розподільній організації - «Кременчукгазі», - пояснив Богдан Оксененко. - Відповідно, ми не змогли врахувати показники газу, тому що система їх «відкинула» - як неадекватні дані. Відповідно, цим людям зробили нарахування за середньомісячним споживанням протягом року.

Богдан Оксененко уточнив: плутанина стосується абонентів, які передавали показники SMS-повідомленнями, на телефонний номер або кидали у скриньки на папірцях. У тих, хто використовує особовий кабінет «Кременчукгазу» на сайті, таких проблем не зафіксовано.

- Показники слід передавати, використовуючи «старий» рахунок «Кременчукгазу», - підкреслив Оксененко.
Рахунок «Кременчукгазу» - в особистому кабінеті на сайті
Рахунок «Кременчукгазу» - в особистому кабінеті на сайті

Що робити споживачам?

Богдан Оксененко запевняє: можна нічого не робити і нікуди не бігти— лише передати «Кременчукгазу» вірні показники за жовтень у листопаді (з 1 по 5 число), використовуючи правильний особовий рахунок «Кременчукгазу».

При цьому за жовтень сплатити за фактичне спожите (за розрахунками споживача).

- Можна дочекатися кінця листопада, передати правильні нарахування лічильників — і система зробить перерахунок автоматично, - запевнив Богдан Оксененко.

Проте (ми про це повідомляли раніше, ви користовуючи пояснення «Кременчукгазу») газорозподільна організація не може «відмотати» кубометри назад. Вам просто виставлятимуть нулі — доки показники не зрівняються з тими, що вже були внесені в систему. Потім вони поступово вирівняються з фактичним споживанням. А до цього моменту частина номінального боргу (за середні обсяги) так і потраплятиме в платіжки, доки споживач не «вибере» і не оплатить ці куби.

Така сама історія відбувається, коли споживачі забувають передавати показники газу - про це ми писали раніше.

Звідки у кременчужан великий рахунок за газ? І чому погрожують примусовим стягненням?

P.S. Ми теж споживачі — і теж користуємось газом. Особиста оцінка всього цього безладу, що утворився після переходу на так званий вільний ринок — система працює «якось по-дебільному». При газорозподілі, за який ми платимо додаткові гроші, вчасно не виправляють помилки, чим вводять в оману споживачів. Авторка цих рядків теж отримала завищений рахунок від «Нафтогазу»: але мій випадок - поза двома причинами, про які розповів голова правління ПрАТ «Кременчукгаз». Тобто є й якась інша причина «системних збоїв», з'ясую як споживач - розповім. Просимо читачів поділитися своїми історіями та досвідом боротьби за права споживачів. Далі буде. А якщо ви досі на ПОНі, щоб не переплачувати, прочитайте наш попередній матеріал та скористайтесь інструкцією.

Як кременчужанам вибрати постачальника газу: відповіді на 10 питань та інструкція
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Автор: Татьяна Донченко
Теги: газ Кременчукгаз Нафтогаз України Кременчукгаз-Трейдінг
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Коментарі: 6

543
Кавоман:
Сьогодні, 16:08

"Більша частина звернень від абонентів «Нафтогаз України» - через те, що вони передавали «Кременчукгазу» показники лічильника, користуючись новим особовим рахунком, який їм присвоїв «Нафтогаз». Натомість вони мали використовувати особовий рахунок, під яким вони зареєстровані у розподільній організації - «Кременчукгазі», - пояснив Богдан Оксененко. - Відповідно, ми не змогли врахувати показники газу, тому що система їх «відкинула» - як неадекватні дані. Відповідно, цим людям зробили нарахування за середньомісячним споживанням протягом року."

Чергова щира брехня від Кременчукгазу.


23 0
162
Татьяна Донченко:
Сьогодні, 16:25

Цитата: Кавоман

"Більша частина звернень від абонентів «Нафтогаз України» - через те, що вони передавали «Кременчукгазу» показники лічильника, користуючись новим особовим рахунком, який їм присвоїв «Нафтогаз». Натомість вони мали використовувати особовий рахунок, під яким вони зареєстровані у розподільній організації - «Кременчукгазі», - пояснив Богдан Оксененко. - Відповідно, ми не змогли врахувати показники газу, тому що система їх «відкинула» - як неадекватні дані. Відповідно, цим людям зробили нарахування за середньомісячним споживанням протягом року."

Чергова щира брехня від Кременчукгазу.

поясніть, чекаємо на вашу історію


3 2
17
Sleash:
Сьогодні, 16:39

Теще выставили за 8 кубов 3500 грн. Все то хорошо, сбой все дела, только вчера вечером позвонили и сказали, что если в течение двух дней не заплатить то передадут в суд на взыскание. Теща весь вечер валерьянку пила (87 лет сердечко уже не то). Если это сбой зачем вы людей терроризируете?. Конечно все сразу и ломонулись разбиратся после таких звонков   


16 0
216
VladimirS:
Сьогодні, 16:49

Я всегда пользовался и пользуюсь для передачи данных во все коммунальные службы и операторам Единую коммунальную систему. По ней и получаю распечатку на оплату ком. услуг.

Облэнергетики плюют на мои данные и выставляют только им известные цифры показания счетчиков, а как газовики? Они пользуются ЕКС или надо им только на "особовый рахунок" присылать?


3 0
273
Olexander:
Сьогодні, 16:56

Цитата: VladimirS
Облэнергетики плюют на мои данные и выставляют только им известные цифры показания счетчиков, а как газовики? Они пользуются ЕКС или надо им только на "особовый рахунок" присылать?
я ставлю свої дані на сайті "Полтаваобленерго" ,хоча вони ставлять свої (різниця +- кіловат) і на ЄКС теж заношу свої дані.


4 0
556
JJAbrams:
Сьогодні, 17:15

Цитата: VladimirS
Облэнергетики плюют на мои данные и выставляют только им известные цифры показания счетчиков
Да у этих есть своя бесполезная служба, которая ходит по домам и переписует показания со счетчиков, накой черт их вообще передавать придумали, если сами снимают показания.

 

По газу, передаю с фото в Кременчуг газ, платежка в норме. Плачу через бота Нефтегаза в телеге.


2 0
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