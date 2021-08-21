Звідки у кременчужан великий рахунок за газ? І чому погрожують примусовим стягненням?

Сьогодні, 12:39 Переглядів: 2 713

Відповіді на три типових питання, з якими люди стоять у чергах до офісу міськгазу. Візьміть на замітку – можливо, не доведеться стояти в черзі

До редакції звернувся кременчужанин Сергій, мешканець багатоповерхівки на вулиці Тараса Бульби, 27. Він поскаржився, що йому прийшов рахунок за газ на велику суму – 850 гривень. Живе він у багатоквартирному будинку — і такий обсяг газу, за який отримав платіжку, він не споживав. Усе почалося з того, що Сергій забув передати показники лічильника газу.

Сергій пішов до Центру обслуговування споживачів (ЦОС) ПрАТ «Кременчукгаз», щоб в усьому розібратися — але довелося вистояти неабияку чергу.

- Довелося двічі ходити до «Кременчукгазу». Один раз прийшов – і був 55-й у черзі. Черга така велика, що на прийом потрапити неможливо. Коли потрапив – зробив заяву, передав показники лічильника. Контролер прийшов через три тижні – склав акт. Але все одно, за моїми підрахунками, я переплатив 150 гривень, - розповідає пан Сергій.

Ще раз на прийом він не пішов – був не готовий знову відстояти чергу.

- Підіть — подивіться, що там робиться! Люди чергу займають із п'ятої ранку, по кілька годин стоять! І з такими проблемами купа людей! Від ГК «Нафтогаз України» люди вже почали отримувати попередження про борги. Компанія вимагає великі суми грошей. А тепер – уявіть, скоро опалювальний сезон. Якщо люди не розберуться з рахунками і не заплатять – їм же не дадуть субсидію! - обурювався Сергій.

Днями ми побували у ЦОС групи компаній «Кременчукгаз», що у пров. Героїв Бреста. На вулиці в черзі стояло близько 10 осіб, на годиннику було близько 14.00 — і люди непокоїлися, що не встигнуть до кінця дня, до 16.30.

Серед тих, хто стояв у черзі, одна споживачка, пані Олена, також поскаржилася на те, що їй нарахували «зайві» обсяги газу.

Більшість же людей стояла у черзі, щоб укласти нову угоду на постачання газу. Кілька людей поскаржилося, що не приходять рахунки за газ. А дехто навіть отримав «лист щастя» — претензію від постачальника останньої надії — ГК «Нафтогаз України» про примусове стягнення боргу (хоча до цього не отримував рахунки).

19 серпня ми побували на відкритті нового Центру обслуговування споживачів (ЦОС) групи компаній «Кременчукгаз» у Крюкові. Мали можливість спостерігати за роботою адміністраторів, подивитися, з якими проблемами йдуть люди, і поспілкуватися з керівництвом, щоб отримати відповіді на типові питання та скарги.

1. Забув передати показники – отримав гігантський рахунок за газ

Увага: виправити неможливо – лише «добрати» куби в наступні місяці.

Чому виникають такі ситуації з нарахуваннями?

На це питання відповів Ігор Федоричев, заступник голови правління ПрАТ «Кременчукгаз»:

- Щоб таких ситуацій не виникало, кожен споживач повинен з 1 по 5 число місяця передати покази лічильника. Як це зробити — варіантів багато, починаючи від того, що написати на папірці та кинути в скриньку біля ЦОС ПрАТ «Кременчукгаз» (переважно так роблять пенсіонери — ред.) і закінчуючи реєстрацією на сайті ПрАТ «Кременчукгаз», це гарантія того, що показники стовідсотково потраплять у розрахунок. Хтось з людей звик, хтось не звик передавати показники. Але якщо раніше ситуацію з показниками можна було виправити (тут, на місці), то тепер вони щомісячно заносяться на державну платформу «Укртрансгазу». І звідти їх не «не повернеш» - ми не можемо нічого виправити. Якщо людині зробили розрахункові нарахування спожитих обсягів — залишається тільки добирати ті кубометри газу, які вже зафіксовані. Ми, у свою чергу, протягом наступних місяців передаємо покази без змін (обсяги будуть дорівнювати нулю) — до того часу, поки споживач не добере розрахункові куби, які виставлені через те, що він невчасно передав покази лічильника. - Як здійснюється це розрахункове нарахування? - Відповідно до Кодексу ГРМ, за формулою. Це залежить від кількості зареєстрованих осіб, опалювальної площі (якщо газ використовується для опалення), враховується група споживання — Кодекс ГРМ визначає, хто на що витрачає газ, у яких обсягах. Враховується середньорічне споживання, це один із коефіцієнтів формули. Розрахунок робиться за допомогою програмного комплексу, людський фактор виключений. - Запитання по приватному сектору — щодо споживачів, які використовують газ для опалення. Влітку вони його на ці потреби не використовують, це враховується у розрахунку, якщо споживач не передав показники? - Усе одно береться рік, середнє споживання за рік. - Якщо забув передати показники, треба обов'язково викликати контролера з «Кременчукгазу»? - Є й такий варіант. Але достатньо просто зафіксувати обсяги і передати у «Кременчукгаз»: сфотографувати лічильник і надіслати фотографію, наприклад, через Viber.

2. Чому у рахунку гігантська ціна за кубометр газу?

- Чому газ у «Нафтогазу» коштує 7,96 грн за куб; у «Кременчукгаз-Трейдінг» - 7,96 грн, а мені прийшов рахунок від «Нафтогазу» по 11,05 грн? Де є така ціна?!

З таким питанням прийшов один зі споживачів, пан Володимир, на відкриття ЦОС у Крюкові.

Виявилося, що пан Володимир подавав заяву-приєднання до «Кременчукгаз-Трейдінг». Але статус його заяви «в обробці» - з’ясувала адміністратор після перевірки. Споживачу обіцяли прискорити цю «обробку» - а затримку пояснили тим, що у газопостачальної компанії «Кременчукгаз-Трейдінг» останнім часом дуже багато заяв.

Нагадаємо, із 13 березня компанія «Кременчукгаз-постачання», абонентами якої була більшість кременчужан, припинила надавати послуги. І споживачів перевели на Постачальника останньої надії (ПОН), яким визначена державна компанія ГК «Нафтогаз України». ПОН – це тимчасовий постачальник. Але доки ви не приєдналися (чи вас не приєднали – як пана Володимира) до іншого постачальника – за вашою заявою – послуги надає ПОН, який є тимчасовим постачальником. І ціна в нього вища, ніж в цілому на ринку – у липні це було 11,05 грн за кубометр, у серпні вже – 11,78 грн.

Варто звернути увагу: ГК «Нафтогаз України» має більш вигідні тарифи, коли надає послуги за стандартними умовами договорів (не як ПОН) - для тих споживачів, які підписали заяви-приєднання і стали абонентами компанії. Наразі ціна для них складає 7,96 грн (і за річним тарифним планом, і за тарифним планом «Комфортний сезон»).

Тобто висновок один: щоб платити менше, якнайшвидше тікайте він ПОН. Порівнюйте ціни на ринку – і обирайте постачальника. Подати заяву-приєднання можна через сайти постачальників, навіть не виходячи з дому.

3. Не приходить рахунок за газ – натомість прийшов лист про примусове стягнення боргу

У черзі до головного офісу ЦОС групи компаній «Кременчукгаз» одна з містянок (мешканка приватного сектору) показала нам «лист щастя» - про примусове стягнення боргу на користь ТОВ ГК «Нафтогаз України». Претензії надійшли не від самої газопостачальної компанії, а від ТОВ «Кредитекспрес Юкрейн Ел.ЕлСі». У листі зазначено, що в разі несплати компанія звернеться до суду, і стягнення буде примусовим. У тому числі компанія погрожує арештом майна та банківських рахунків.

- Мені не приходили рахунки за газ, оплатити їх я не могла. Аж раптом я отримую вимогу і погрози! Хіба це нормально? – обурюється пані у черзі.

Ми з’ясували, що претензії кременчужанка отримала від ПОН (ТОВ ГК «Нафтогаз України») – тобто за той час, коли не уклала договір з новим постачальником.

Ігор Федоричев, заступник голови правління ПрАТ «Кременчукгаз», зазначає: «Кременчукгаз» (як оператор мереж) відповідає лише за розподіл газу. І надсилає споживачам паперові рахунки за розподіл газу. Що стосується рахунків за газ як товар – це питання постачальника газу (компанії, з якою укладений договір, а якщо договір не укладений – то це ПОН (ТОВ ГК «Нафтогаз України»). Тому в цій ситуації слід з’ясовувати стосунки з ПОН. Газорозподільна компанія зобов’язана надсилати рахунки в паперовій формі – і те, що вони не доходять до споживача – не є нормальним. І це провина постачальника газу. Але від цієї істини вам ліпше не стане.

Адже доки ви у боржниках – дійсно, не отримаєте субсидію на опалювальний сезон.

Але ви можете оплатити рахунок за послуги ПОН онлайн, не виходячи з дому через Приват-24. Зайдіть на сайт ПОН – і оберіть кнопку «сплатити».

Далі треба буде ввести ЕІС-код або особовий рахунок. EIC-код – це «персональний газовий номер» об'єкту газопостачання (точки обліку). EIC-код містить 16 символів (латинські літери та цифри). Наприклад: 56XM19A205987456. Його можна знайти в договорі на постачання газу.

Після введення ЕIC-коду висвітиться ваш рахунок. Залишається тиснути далі «Оплатити» - є опція оплатити прямо з сайту через «Приват-24».

До речі, багато хто стоїть у чергах до ЦОС, щоб отримати оці 16 цифр коду. Люди, не варто стояти в чергах! Зверніть увагу на рахунок за розподіл газу, який щомісяця вам приносять контролери – тут теж є ЕIC-код!

Як звернутися до ГК «Нафтогаз України»

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