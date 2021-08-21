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На Кременчуччині на гарячому затримали іноземця, який проник у будинок і вкрав гроші

Сьогодні, 13:00 Переглядів: 807

 

Наразі суд узяв чоловіка під варту строком на 60 діб, йому оголосили про підозру

В одному із сіл Кременчуцького району іноземця затримали на гарячому під час проникнення до будинку 52-річного мешканця. Про це інформує Кременчуцьке райуправління поліції.

Про підозрілого чоловіка, який проник до чужого домоволодіння, поліцейським повідомив місцевий житель. На момент прибуття групи реагування патрульної поліції чоловік встиг вдертися до будинку, пошкодивши грати та раму металопластикового вікна, й відшукати гроші.

47-річного іноземця затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчий, за процесуального керівництва Кременчуцької окружної прокуратури, повідомив фігуранту про підозру у вчиненні крадіжки, поєднаної з проникненням до будинку (ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України). Суд узяв чоловіка під варту строком на 60 діб.

Наразі поліція встановлює причетність іноземця до аналогічних злочинів на території Кременчуцького району. Тривають оперативно-слідчі дії.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція Полтавщини
Теги: іноземці крадіжка
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